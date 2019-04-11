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Doğum enstalasyonu sanatseverlerle buluştu

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü’nde, İsveç Enstitüsü’nün desteklediği,Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde 22 lisans öğrencisinin eserlerinin gösterildiği “İma/Implication” sergisi kapsamında Nurcan Paşa tarafından hazırlanan “Birth/ Doğum” enstalasyonu büyük beğeni topladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:31
Doğum enstalasyonu sanatseverlerle buluştu

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü’nde, İsveç Enstitüsü’nün desteklediği,Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde 22 lisans öğrencisinin eserlerinin gösterildiği “İma/Implication” sergisi kapsamında Nurcan Paşa tarafından hazırlanan “Birth/ Doğum” enstalasyonu büyük beğeni topladı.


Ege Üniversitesi’ndeki “İma/Implication” sergisi kapsamında “Birth/ Doğum” enstalasyonu gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Galerisinde gerçekleştirilen etkinliğe Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Merih Tekin Bender, İma/Implication” sergileri serisi dinamik ve düzenli bir şekilde devam ettiğine işaret ederek, "Bu sergilerimizde malzemeler çoğunlukla ortak. Ancak bu malzemeleri her öğrenci kendi konseptiyle uyumlu olarak yeniden düzenliyor. Bu bağlamda Nurcan Paşa arkadaşımıza ait kısmın açılışını yapmak üzere toplandık. Doğum çalışması, kinetik yani hareket unsuru içeren bir yerleştirme. Burada plastik sanatları alanında estetik düzlemde çok etkili bir şekilde ifade edildi. Doğum gibi zor bir temanın çok sıra dışı malzemelerle belki de sanat dışı malzemelerle dönüştürülerek ifade edilebilmesi zor bir süreçti. Bu süreçte Nurcan Paşa isimli genç sanatçımız, başarılı bir şekilde uygulamasını gerçekleştirdi. Bu çalışmanın temel konsepti aslında şunu söylüyor bize; doğum bütün canlılar için spesifik ve genel olan bir olaydır. Ancak doğduktan sonra kişiliklerimiz, kimliklerimiz ve benliklerimizle ilgili birçok değişkene bağlı olarak farklılıklar söz konusu oluyor. Bu farklılıkların aslında anne rahminde iken hepimiz için aynı olduğunu bize güzel bir mecazla öğrencimiz vurgulamış oldu” dedi.



"İsveç’te okulumuzu temsil edeceğiz"


“Birth/Doğum” isimli enstalasyonu gerçekleştiren Nurcan Paşa ise, “Bu konu benim yaklaşık iki senedir üzerinde çalıştığım bir konuydu. Bu konu ile kendimi bağdaştırıyorum. Yaptığım çalışmam, İsveç Enstitüsü tarafından seçilen bir proje oldu. Şeyma adında bir arkadaşımla ikimizin projesi seçildi. İsveç’te okulumuzu temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Paşa, “Bu çalışmamda ana rahminde erkek, kadın, hayvan demeden hepimiz eşitiz. Ancak doğumdan sonra bu ayrımcılığı yaratan tek şeyin algılar olduğunu vurgulamak istedim. Burada camın arkasında üç ana renk var sadece ama sonrasında bütün renkler karışık. Ben bu çalışmayla eşitliğe vurgu yaptım” dedi.


Öğrencilerin eserlerinin yer aldığı İma/Implication sergileri, 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:31
  1. sanat
  2. sergi

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