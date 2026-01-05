  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir

Hindistan'da 5 yıldır mahkemesiz gözaltı var Müslümana adalet yok

Ankara’da Mansur’a isyan! Su yok fatura çok

Uyuşturucu bahane emperyalizm şahane!: Trump çöktü petrol hisseleri fırladı!

2 milletvekili daha AK Parti’ye geçiyor: Biri DEVA’dan, biri CHP’den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Yunanistan’ın fişini kim çekti! Erdoğan’ın o fotoğrafı sonrası hava sistemleri çöktü

Ticaret Bakanlığı göz açtırmayacak! Fahiş fiyatla mücadelede kararlılık

Maduro Guerra, "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek” İşbirlikçiler ortaya çıkacak

Cumhuriyet’ten benzeri görülmemiş ihanet! Haydut ABD’ye adeta 'Türkiye'ye saldır' mesaj verdiler
Dünya Doğum düşüşüne vergi hamlesi: Çin doğum kontrol haplarına zam yaptı
Dünya

Doğum düşüşüne vergi hamlesi: Çin doğum kontrol haplarına zam yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Doğum düşüşüne vergi hamlesi: Çin doğum kontrol haplarına zam yaptı

Çin, azalan doğum oranlarını tersine çevirmek amacıyla doğum kontrol haplarına yüzde 13 KDV getirirken, gençler ve uzmanlar bu adımın çocuk sahibi olmayı engelleyen ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm olmayacağını savunuyor.

Çin, doğum oranlarını artırma çabaları kapsamında doğum kontrol yöntemlerine getirilen vergiyi yükseltti. Ancak Pekin sakinleri ve analistler, bu hamlenin etkili olacağına şüpheyle bakıyor.

1 Ocak itibarıyla, doğum kontrol hapları artık yüzde 13 katma değer vergisine tabi. Daha önce uygulanan muafiyetler kaldırılırken, çocuk bakımı ve evlilik aracılığı hizmetleri vergiden muaf kalmaya devam ediyor.

Yetkililer, bu politikayı Çin’in yaşlanan nüfusu ve rekor düşük evlilik oranları nedeniyle azalan doğum oranını artırmak amacıyla uyguluyor.

Pekin’deki gençler ise vergilendirmenin, insanların çocuk sahibi olmayı tercih etmemesinin arkasındaki daha derin sorunlara çözüm getirmediğini belirtiyor.

30'lu yaşlarında ve adını yalnızca Jessica olarak veren bir kadın Agence France Presse'e (AFP) yaptığı açıklamada, asıl sorunun iş yükü, günlük yaşamın zorlukları ve sosyal eşitsizlik olduğunu söyledi.

Jessica, “İnsanlar geleceklerine güven duymuyor, bu yüzden çocuk sahibi olmak istemeyebilirler” dedi.

33 yaşındaki Xu Wanting, doğum kontrol haplarına ihtiyacı olanların bunları almaya devam edeceğini ve bu yöntemlerin kadınların üreme sağlığı açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Çin’in nüfusu üç yıl üst üste azalırken, Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2100 yılına kadar keskin bir düşüş yaşanabilir.

Başkan Xi Jinping de dahil olmak üzere liderler, doğum sayılarını sabitleme sözü veriyor. Ancak uzmanlar, doğum kontrol haplarına getirilen verginin, çocuk yetiştirmenin yüksek maliyetiyle kıyaslandığında etkisinin sınırlı olacağını belirtiyor.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’den Venezuela açıklaması
Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’den Venezuela açıklaması

Dünya

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’den Venezuela açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?
Dünya

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

İran'da enflasyon ve paranın rekor değer kaybının ardından başlayan protestolar sekizinci gününde sürüyor. Protestolar, can kaybı tekrar baş..
CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası
Gündem

CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla düzenl..
Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu
Gündem

Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD operasyonuyla derdest edilmesinin yankıları sürerken, operasyonun perde arkasından Türkiye’y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23