Doğum düşüşüne vergi hamlesi: Çin doğum kontrol haplarına zam yaptı

Çin, doğum oranlarını artırma çabaları kapsamında doğum kontrol yöntemlerine getirilen vergiyi yükseltti. Ancak Pekin sakinleri ve analistler, bu hamlenin etkili olacağına şüpheyle bakıyor.

1 Ocak itibarıyla, doğum kontrol hapları artık yüzde 13 katma değer vergisine tabi. Daha önce uygulanan muafiyetler kaldırılırken, çocuk bakımı ve evlilik aracılığı hizmetleri vergiden muaf kalmaya devam ediyor.

Yetkililer, bu politikayı Çin’in yaşlanan nüfusu ve rekor düşük evlilik oranları nedeniyle azalan doğum oranını artırmak amacıyla uyguluyor.

Pekin’deki gençler ise vergilendirmenin, insanların çocuk sahibi olmayı tercih etmemesinin arkasındaki daha derin sorunlara çözüm getirmediğini belirtiyor.

30'lu yaşlarında ve adını yalnızca Jessica olarak veren bir kadın Agence France Presse'e (AFP) yaptığı açıklamada, asıl sorunun iş yükü, günlük yaşamın zorlukları ve sosyal eşitsizlik olduğunu söyledi.

Jessica, “İnsanlar geleceklerine güven duymuyor, bu yüzden çocuk sahibi olmak istemeyebilirler” dedi.

33 yaşındaki Xu Wanting, doğum kontrol haplarına ihtiyacı olanların bunları almaya devam edeceğini ve bu yöntemlerin kadınların üreme sağlığı açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Çin’in nüfusu üç yıl üst üste azalırken, Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2100 yılına kadar keskin bir düşüş yaşanabilir.

Başkan Xi Jinping de dahil olmak üzere liderler, doğum sayılarını sabitleme sözü veriyor. Ancak uzmanlar, doğum kontrol haplarına getirilen verginin, çocuk yetiştirmenin yüksek maliyetiyle kıyaslandığında etkisinin sınırlı olacağını belirtiyor.