Doğum borçlanması kadınlarda emeklilik yaşını nasıl etkiler?

Kadınlarda doğum borçlanması yaşı geri çeker mi, kadınlarda doğum borçlanması nasıl olur, kadınlarda doğum borçlanması ücreti ne kadar? sorularını cevabı araştırılırken, CHP’den doğum borçlanması bekleyen annelerin durumuna ilişkin Meclis’e soru önergesi verildi. Peki kadınlarda emekli olma şartı nedir? Kadınlar kaç yaşında emekli olur?

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların durumu ile Sigorta öncesi doğum borçlanması bekleyen annelerin akıbetini sordu. Milletvekili Burcu Köksal, Bakan Selçuk'un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği bir diğer soru önergesine ise SGK öncesi doğum borçlanması bekleyen annelerin durumunu gündeme getirdi.

SGK öncesi doğum borçlanması bekleyen annelerle ilgili Bakanlık tarafından bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini soran Köksal, "Sigorta öncesi doğum borçlanması bekleyen annelerin sayısına ilişkin elinizde sayısal bir veri var mıdır? SGK öncesi doğum borçlanması bekleyen annelere doğum borçlanması hakkı tanınmasına yönelik Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Erkeklere sağlanan askerlik borçlanması gibi kadınlara da SGK öncesi doğum borçlanması hakkı sayesinde hazineye girecek gelire ilişkin bir hesaplama yapılmış mıdır?" diye konuştu.

Kadınlarda emeklilik şartı ne?

İki tür emeklilik vardır. Bunlardan biri normal emeklilik ikincisi ise yaş haddinden kısmi emekliliktir.

Ne zaman emekli olurum? Kadınlar kaç yaşında emekli olur?

Sigortalılık işe giriş tarihinden itibaren geçerli sayılır. Boşta geçen ve çalışılmadan geçen tüm süreler de buna dahildir.

Giriş tarihiniz 09.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasındaysa 7000 gün ve 58 yaşı tamamladığınızda emekli olabilirsiniz.

Eğer giriş tarihiniz 01.05.2008 sonrasındaysa 7200 gün ve 58 taş ile emekli olabiliyorsunuz ancak 01.05.2008 tarihinden sonra başlayanlar emeklilik yaşında kademeli geçişe tabi oluyorlar.

Eğer işe ilk girişiniz 01.05.2008 tarihinden sonra ise ve 7200 günü 31 aralık 2035 tarihine kadar tamamladıysanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

7200 günü 01.01.2036-31.12.2037 tarihleri arasında tamamlarsanız 59 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2038-31.12.2039 tarihleri arasında tamamlarsanız 60 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2040-31.12.2041 tarihleri arasında tamamlarsanız 61 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2042-31.12.2043 tarihleri arasında tamamlarsanız 62 yaşında emekli olursunuz.

72000 günü 01.01.2044-31.12.2045 tarihleri arasında tamamlarsanız 63 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2046-31.12.2047 tarihleri arasında tamamlarsanız 64 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2047-31.12.2048 tarihleri arasında tamamlarsanız 65 yaşında emekli olursunuz.