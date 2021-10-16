e Devlet üzerinden yeni bir hizmet verilmeye başladı. Çeşitli sebeplerden dolayı sağlık kurumlarında dünyaya gelmeyen bebeklerin doğum bildirimi artık e Devlet üzerinden yapılabilecek? Peki, doğum bildirimi başvurusu nereden nasıl yapılır?

Doğum bildirimi e devlet | Evde doğan bebeklerin doğum bildirimi nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız e-Devlet üzerinden yeni bir hizmeti daha uygulamaya açtı. Çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar artık doğum bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bakanlığımızca 2018 yılında hayata geçirilen e-Doğum uygulaması ile kamu sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne/babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimlerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabilmesine olanak sağlanmıştı. Uygulama kapsamında bugüne kadar 81 ilde 235 kamu sağlık kuruluşunda 75.546 adet doğum tescili yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları da ailelerin adreslerine ücretsiz olarak gönderildi. Uygulamaya ek olarak e-Devlet sistemi üzerinden “Doğum Bildirimi Başvurusu” hizmeti sayesinde, çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar artık yurt içinde ve sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocuklarının doğum bildirimlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek. Milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıran, kamu hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan e-Devlet uygulamasına İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “Doğum Bildirimi Başvurusu” hizmeti eklendi.

Bu hizmet ile Türk vatandaşlarının yurt içinde, sağlık kuruluşunda dünyaya gelen ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine (MERNİS) gönderilmiş doğum raporu bulunan çocuklarının doğum bildirimlerine ilişkin başvuruların e­-Devlet Sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS’e gönderilmesine ve söz konusu başvurulara istinaden ilçe nüfus müdürlüklerince doğum olaylarının aile kütüklerine tescil edilmesine imkân sağlandı” denildi.

Doğum Bildirimi başvurusu nasıl yapılır?

Bebek dünyaya geldikten 30 gün içerisinde anne ya da baba e Devlet'e giriş yapmalı. e Devlet'e giriş yapıldıktan sonra "Yeni Doğum Bildirimi" işlemi yapılacak.

Başvuruda bulunan anne veya baba tarafından e­-Devlet Sistemi üzerinde;

Çocuğun adı,

Dini,

Baba adı

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını (TCKK) teslim alacak kişi bilgilerinin girilmesi ve çocuğun kaydedileceği adresin seçilmesinin ardından başvuru elektronik imza ile imzalanacak.

Doğum bildirimlerine ilişkin e­-Devlet Sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS’e gönderilen başvurular; başvuruda bulunanın yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğü tarafından kontrol edilecek.

Nüfus kaydında mevzuata aykırı herhangi bir durumun bulunmaması halinde doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilecek ve sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilecek. Doğum bildiriminde mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespit edilmesi ve başvurunun reddedilmesi halinde ise başvurunun reddedildiğine dair sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilecek olup kişinin nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi sağlanacak.