Doğukan Güngör kimdir? Sosyal Medya fenomeni gözaltına alındı! Hangi ünlüler gözaltında bulunuyor?

İstanbul merkezli 4 ilde ünlü kişilere yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiden, aralarında sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Burak Altındağ da bulunuyor. Peki, Doğukan Güngör kimdir, Burak Altındağ neden gözaltına alındı, kimdir? Hangi ünlü gözaltında bulunuyor?

Doğukan Güngör kimdir?

1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelen Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi.

Ankara'da doğmuş bir tiyatro kökenli oyuncudur.

Televizyon serüveni ilk olarak, 2018 yılı itibarıyla Meryem dizisiyle başladı.

Liseden sonra üniversite eğitimine İstanbul'da Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde sürdürmeye başladı. Oyunculuk kariyerine başlamadan evvel Harika Uygur'dan temel oyunculuk eğitimleri aldı.

Burak Altındağ neden gözaltına alındı?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör de uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hangi ünlüler gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı narkotik soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli’nin firari olduğu dosya kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak”, “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak”, “fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarını işledikleri iddia edilen 23 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile çok sayıda tanınmış isim bulunuyor.

Gözaltına alınan şüpheliler

Operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli şarkıcı Alya Şahiner’in de daha sonra yakalandığı öğrenildi.

Ünlü menajer de gözaltında

Soruşturma kapsamında birçok ünlü ismin menajerliğini yaptığı bilinen Haluk Şentürk de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

