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Aktüel Doğu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor
Aktüel

Doğu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:33:52 -
Doğu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Ağrı, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Ağrı ve Erzurum'da sıfır; sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzincan'da 1, Kars'ta 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 12, Iğdır'da 8, Ağrı'da 5, Kars ve Erzurum'da 2, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 35, Sarıkamış'ta 24, Konaklı'da 16 santimetre ölçüldü.

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