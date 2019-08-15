Doğu’da sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 11, Kars’ta 12, Ağrı’da 14, Erzincan, Iğdır ve Tunceli’de 19, Erzurum’da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığı ise Erzincan ve Iğdır’da 39, Tunceli’de 40, Ağrı’da 34, Erzurum’da 33, Kars’ta 32, Ardahan’da 21 derece olacak.

Öte yandan bölge geneli için meteorolojik uyarıda bulunularak , “Mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir.” denildi.