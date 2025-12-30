Doğuda sibirya soğukları: Çamaşırlar asılır asılmaz dondu!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Doğu Anadolu'da etkisini artıran dondurucu soğuklar, Kars'ta hayatı adeta durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü kentte, dışarıya asılan çamaşırlar dakikalar içinde dondu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Kars'ta Sibirya soğukları etkili oluyor. Hava sıcaklığını gece sıfırın altında 17, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte soğuktan adeta her şey buz tuttu. Soğuk havada dışarı çıkan vatandaşların ise nefesleri dondu. Evlerde kuruması için dışarıya asılan çamaşırlar dakikalar içinde kaskatı kesildi. Soğuktan çamaşırların donduğunu ifade eden Gülsen Demirkaya, "Serdiğimiz paltarlar (çamaşır) hepsi dondu. Artık Kars'ın soğukları başladı" dedi.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte bir iş yerinin kilidi dondu, dükken önündeki süs bitkisinde de sarkıtlar oluştu.
Soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkisini sürdüreceği kaydedildi.

