Doğuda da batıda da aynı heycan

İşte Türkiye’nin dört bir yanından yansıyan bu heyecandan kesitler:

AĞRI’DAN ANADOLU’YA YANSIYAN BEREKET

Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da Ağrı Hayvan Borsası’ndaki hareketlilik günler öncesinden başladı. Borsaya giden vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları alıp bunları pazarlama planlarını yaptı. O günlerde kurbanlık almak için sabahın erken saatlerinde hayvan pazarının yolunu tutan vatandaşlarla, kurbanlıklarını satmak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Yaylada besledikleri büyükbaş hayvanları satmak için hayvan pazarına gidenler arasında besici Ömer Aslan da vardı. Hayvan fiyatlarının uygun olduğunu ve vatandaşların ucuza et yiyeceğini ifade eden Aslan, “80 büyükbaş kurbanlık hayvanla pazara geldim. Çoğunu sattık geriye 15 tane kaldı, hayırlısıyla onları da satacağız. Piyasa geçen seneye göre daha uygun. 800 kilogram olan simental cinsi bir hayvana 16 bin lira istiyoruz. 14 bin lira verdiler, vermedik.” Diyerek kurbanlıklarına biçtiği değeri ortaya koymuş oldu. Hareketlİlİk bayram günüde devam edecek Besicilerden Engin İlanko da, kurbanlıkları satmaya başladıklarını, bayram gününe kadar hareketliliğin devam edeceğini belirtmişti. Nitekim de öyle oldu. Besici Bahadır Taşdemir ise yol masrafı nedeniyle bu yıl batı illerine kurbanlık hayvan götürmediklerini, hayvanlarını kentte satışa çıkardıklarını söyledi.

ARDAHANLI BESİCİLER DE NASİPLENDİ

Ardahan’da da önceki hafta hayvan pazarlarında hareketlilik gözlenmişti. Hayvanlarını batı illerine götüremeyen besiciler, Atatürk Mahallesi’ndeki hayvan pazarında kurbanlıklarını satışa çıkardı. O günlerde yaşanan yoğunluk besicilerin yüzünü güldürdü. Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, bu yıl beklenen 14 bin büyükbaş, 6 bin ise küçükbaş kurbanlığın olduğunu söyleyerek, Ardahan’ın kurbanlık ihtiyacının karşılanmasında oynadığı rolü de ortaya koymuş oldu. Bu ilimizde yaşanan hareketlilik bölge ekonomisinin canlanmasına da vesile oldu. Meşakkatlİ yolculuk Kars’dan İstanbul’a kurbanlıklarını götüren satıcılar beraberinde onlarca hayallerini de taşıyor. “Hayvanlarımızı İstanbul’a satmak için götürüyoruz. Satıp geçimimizi sağlayacak, borçlarımızı kapatacak kadar para kazanmak istiyoruz, bayramdan önce de evimize geri dönmeyi, çocuklarımızla bayram etmeyi arzu ediyoruz’’ diyen satıcıların karşılaştıkları en büyük iki sıkıntıdan birisi ilk durakları olan doğu illerinden çıkışlarının geç olması. Diğer sıkıntıları ise iki gün iki gece süren yolculuğun ardından İstanbul gibi bir şehre geldiklerinden yaşadıkları barınma sorunları…

TRAKYA’DAN GELENLER ÇABUK TÜKENDİ

Trakya’da yetişen kurbanlıkların büyük bir bölümü İstanbul pazarında alıcıları ile kısa sürede buluşturuldu. İstanbul’un kurbanlık ihtiyacının bir kısmını karşılayan Trakya’dan Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 180 bin küçükbaş hayvan İstanbul’a gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığınca “hastalıklardan ari bölge” ilan edilen Trakya’da yetişen kurbanlıklar, etinin lezzeti dolayısıyla İstanbulluların ilgisini çekiyor. Besicilerin de yıl boyu kurbanlık olarak beslediği hayvanların İstanbul’da daha iyi fiyata satılması nedeniyle birçok yetiştirici İstanbul pazarında yerini aldıktan sonra karşılaştıkları yüksek taleple satışlarını hızla tamamlıyor. Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, geçtiğimiz günlerde Trakya’nın Kurban Bayramı’na en hazırlık bölge olduğunu açıklamıştı.Trakya’nın 500 bin büyükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu belirten Dermenci, İstanbul’un kurbanlık ihtiyacının bir kısmını Trakya’nın karşıladığını ifade ederek şu tespitlerde bulundu: ’’Bu yıl Trakya’dan yaklaşık 80 bin büyükbaş, 100 bin küçükbaş kurbanlık İstanbul pazarında alıcılarıyla buluştu. Trakya’nın temiz havasında yetişen kurbanlıklar etinin tadıyla İstanbulluların ilgisini çekiyor. Yaklaşık 10 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde birçok hastalık artık görülmemektedir. Bu da hayvan sağlığı bakımından ve sürdürülebilir gıda bakımından çok önemli. Bizim bölgemizdeki hayvanlar şaptan ari, diğer hastalıklarda da ciddi bir mücadele yapıldı. Son yıllarda da birçok hastalık görülmemektedir. Bunun neticesinde de İstanbul’a veya diğer bölgelere Trakya bölgesinden giden hayvanları gönül rahatlığıyla alabilirler, gönül rahatlığıyla kesip çoluk çocuklarına yedirebilirler.”