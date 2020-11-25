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Aktüel Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
Aktüel

Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:24:15 -
Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde karlı olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile donun beklendiği bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Van Gölü'nde ise rüzgarın batı ve kuzeybatıdan yer yer saatte 30 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması öngörülüyor.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 10, Van ve Hakkari'de 9, Bitlis'te 6 derece olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. ​​​​​​​

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