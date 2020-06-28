  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-28 10:06:45 -
Doğu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, kuzey doğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak.

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da ise yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Erzincan ve Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 25, Erzurum'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı