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Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:07:31 -
Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bölgede hava, parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde zamanla kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Ağrı'da 7, Kars'ta 9, Erzurum'da 10, Erzincan'da 11, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 32, Erzincan'da 27, Kars'ta 26, Ardahan ve Ağrı'da 25, Erzurum'da 21 derece olması öngörülüyor.

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