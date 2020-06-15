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Aktüel

Doğu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:33:29 -
Doğu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren akşama kadar Erzurum'un kuzeyi ile Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan ve Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Erzincan'da 10, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 30, Erzincan'da 28, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 25, Erzurum'da 24 derece olması öngörülüyor.

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