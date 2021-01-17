  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu'da 4 il için yoğun kar ve çığ uyarısı
Aktüel

Doğu'da 4 il için yoğun kar ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu'daki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 09:56:00 -
Doğu'da 4 il için yoğun kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı öngörülen bölgede, rüzgar genellikle güney ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezlerinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 5, Muş'ta 3, Bitlis'te 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın güneyinde yoğun kar beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma, don, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi nedeniyle yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Engin Altay'dan skandal! Mehmetçiğe 'militan' dedi
Siyaset

CHP'li Engin Altay'dan skandal! Mehmetçiğe 'militan' dedi

CHP'nin TSK'yı hedef alan söylemlerine bir yenisi eklendi. Baş Çavuş ve Uzman Çavuşlara 'AK Parti militanı' diyen Grup Başkanvekili Engin Al..
Yağdanlık değil solcu! Kral yalakaları sıraya girdi
Medya

Yağdanlık değil solcu! Kral yalakaları sıraya girdi

İsveç Kralı Karl Güstaf'ın aşı olmasını gündeme taşıyan solak medya, kralın sıraya girdiğini iddia ederek öve öve bitiremedi. Oy sırasına gi..
Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!
Gündem

Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme gerçekleştirdiği ev kadınlarından biri dört yıl önce AK Parti'ye üye olduğunu ancak 'bir iş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay