  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birleşmiş Milletlerden şaşırtan karar! İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim kararının uluslararası hukuka aykırı

Her tahmini tutan Mert Başaran altın için üstüne basa basa uyardı: Acil önlem şart, yoksa halk yastık altına dönecek

Görünen köy kılavuz istemiyor artık! Akşener'in 28 Şubatçılığı tescillendi

Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na olay cevap

İsrail arama kurtarma ekibi Türkiye'ye silahla girmiş! Kurtarmaya mı öldürmeye mi geldiniz?

TOGG'un fiyatıyla ilgili bomba iddia! Sürpriz rakam ortaya çıktı

Arınç'tan Erdoğan açıklaması: Namerdim

Depremzedelere tercüman oldu! Reis bizi açıkta bırakmaz

Şehit ve gazi yakınlarından çağrı! HDP’ye verilecek Hazine yardımı depremzedeye gitsin

Deniz Akkaya Haluk Levent’i bitiren son vuruşu yaptı! AHBAP yardım paralarını böyle iç etti
Yerel Doğu Türkistanlılardan depremzedelere sıcak aş yardımı...
Yerel

Doğu Türkistanlılardan depremzedelere sıcak aş yardımı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'den Adıyaman'a gelen Doğu Türkistanlılar, Umut Kervanı Vakfı koordinasyonunda depremzedelere yemek pişiriyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 15:15:00 -
Doğu Türkistanlılardan depremzedelere sıcak aş yardımı...

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem Türkiye'de 10 ilde, Suriye ve Filistin'de etkili oldu.

Yıkımların yaşandığı Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Adana ve Kilis'te depremzedelere yardım ulaştıran İslami STK'lar 13'üncü günde de yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kayseri'de faaliyet yürüten Kayseri Uygur Derneği, Adıyaman'da, Umut Kervanı Vakfı koordinatörlüğünde depremzedeler için Uygur Pilavı pişirdi. 

Yapılan yardımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Umut Kervanı Vakfı 2'nci Bölge Koordinatörü Mehmet Faik Doğan, "Umut Kervanı olarak depremin ilk gününden bu yana Adıyamanlı kardeşlerimizle kuçaklaşmaya, onların dertleriyle derlenmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah farklı yerlerden, farklı dernek ve kuruluşlardan gelip bizimle beraber Adıyamanlı kardeşlerimizin derleriyle dertlenmeye çalışıyorlar. Bugün de Uygur kardeşlerimiz gelmişler burada Uygur Pilavı yapıyorlar. Bizim yemeklerimizle beraber Adıyamanlı kardeşlerimize ikramda bulunacaklar. Biz yaralar sarılana,  kardeşlerimizin acısı dinene kadar burada olacağız." dedi.

"Bu milletin felaketi bizim felaketimizdir"

Kayseri Uygur Derneği Başkanı Abdulgafur Celil de Türkiye'nin felaketinin kendi felaketleri olduğunu söyledi.

Celil,  "Biz Doğu Türkistan'da 35 milyon halk, hala zulüm, işkence altında yaşıyor.  Biz oradaki kardeşlerimiz için şu an bir şey yapamıyor, iletişim de kuramıyoruz. Onun için Türkiye'de bize ensarlık yapıyor, biz bu milletle kardeşiz, bu milletin fekalti bizim felaketimizdir. O yüzden biz evimizde oturamadık, borcumuzu ödeyelim diye Kayseri'nden 20 kişilik ekip önce Kahramanmaraş'a, ordan da Hatay'a sonra da Adıyaman'a geldik. Depremzede kardeşlerimize Uygur Pilavı hazırlıyoruz. Dağıtacağız inşallah, yemek haricinde de elimizden ne geliyorsa yapacağız." İfadelerini kullandı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23