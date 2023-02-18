Doğu Türkistanlılardan depremzedelere sıcak aş yardımı...

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem Türkiye'de 10 ilde, Suriye ve Filistin'de etkili oldu.

Yıkımların yaşandığı Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Adana ve Kilis'te depremzedelere yardım ulaştıran İslami STK'lar 13'üncü günde de yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kayseri'de faaliyet yürüten Kayseri Uygur Derneği, Adıyaman'da, Umut Kervanı Vakfı koordinatörlüğünde depremzedeler için Uygur Pilavı pişirdi.

Yapılan yardımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Umut Kervanı Vakfı 2'nci Bölge Koordinatörü Mehmet Faik Doğan, "Umut Kervanı olarak depremin ilk gününden bu yana Adıyamanlı kardeşlerimizle kuçaklaşmaya, onların dertleriyle derlenmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah farklı yerlerden, farklı dernek ve kuruluşlardan gelip bizimle beraber Adıyamanlı kardeşlerimizin derleriyle dertlenmeye çalışıyorlar. Bugün de Uygur kardeşlerimiz gelmişler burada Uygur Pilavı yapıyorlar. Bizim yemeklerimizle beraber Adıyamanlı kardeşlerimize ikramda bulunacaklar. Biz yaralar sarılana, kardeşlerimizin acısı dinene kadar burada olacağız." dedi.

"Bu milletin felaketi bizim felaketimizdir"

Kayseri Uygur Derneği Başkanı Abdulgafur Celil de Türkiye'nin felaketinin kendi felaketleri olduğunu söyledi.

Celil, "Biz Doğu Türkistan'da 35 milyon halk, hala zulüm, işkence altında yaşıyor. Biz oradaki kardeşlerimiz için şu an bir şey yapamıyor, iletişim de kuramıyoruz. Onun için Türkiye'de bize ensarlık yapıyor, biz bu milletle kardeşiz, bu milletin fekalti bizim felaketimizdir. O yüzden biz evimizde oturamadık, borcumuzu ödeyelim diye Kayseri'nden 20 kişilik ekip önce Kahramanmaraş'a, ordan da Hatay'a sonra da Adıyaman'a geldik. Depremzede kardeşlerimize Uygur Pilavı hazırlıyoruz. Dağıtacağız inşallah, yemek haricinde de elimizden ne geliyorsa yapacağız." İfadelerini kullandı. (İLKHA)