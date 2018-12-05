Doğu Türkistanlı alim Abdülkerim Abdülveli için gıyabi cenaze namazı
Geçtiğimiz günlerde Çin hapishanelerinde vefat eden Abdülkerim Abdülveli'nin gıyabi cenaze namazı Cuma günü Sefaköy 'de kılınacak.05 Aralık 2018 Çarşamba 17:30
Geçtiğimiz günlerde Çin hapishanelerinde vefat ettiği öğrenilen Doğu Türkistanlı İslam alimi Abdülkerim Abdülveli için İstanbul'da gıyabi Cenaze namazı kılınacak.
Çin'in işgal altında tuttuğu Doğu Türkistanlı İslam alimi uzun süredir tutulduğu Çin hapishanelerinde geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Abdülkerim Abdülveli'nin gıyabi cenaze namazı Cuma günü Sefaköy Gültepe mahallesindeki Fatih Camii'nde Cuma Namazı sonrası kılınacak.
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