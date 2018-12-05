0553 313 94 23

Doğu Türkistanlı alim Abdülkerim Abdülveli için gıyabi cenaze namazı

Geçtiğimiz günlerde Çin hapishanelerinde vefat eden Abdülkerim Abdülveli'nin gıyabi cenaze namazı Cuma günü Sefaköy 'de kılınacak.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:30
Doğu Türkistanlı alim Abdülkerim Abdülveli için gıyabi cenaze namazı

Geçtiğimiz günlerde Çin hapishanelerinde vefat ettiği öğrenilen Doğu Türkistanlı İslam alimi Abdülkerim Abdülveli için İstanbul'da gıyabi Cenaze namazı kılınacak.

Çin'in işgal altında tuttuğu Doğu Türkistanlı İslam alimi uzun süredir tutulduğu Çin hapishanelerinde geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Abdülkerim Abdülveli'nin gıyabi cenaze namazı Cuma günü Sefaköy Gültepe mahallesindeki Fatih Camii'nde Cuma Namazı sonrası kılınacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:30
  1. İstanbul
  2. Abdülkerim Abdülveli
  3. Doğu Türkistan
  4. çin

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan19 dk önce
    hamdolsun inşallah ordumuza bir nefer daha katılmış olsun allah rahmet eylesin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

JHV-Store tırının ilk durağı Ankara
  1. JHV-Store tırının ilk durağı Ankara
  2. İlkokulda yangın paniği; yüzlerce..
  3. THY, 777-300ER uçağını aldı
  4. Zonguldak’ta petrol umudu
  5. Türk iş adamları Mısır’a gidecek
  6. Kuveyt Emiri, UMH Başkanı Serrac'la..
  7. DYH: Ortaklık tekliflerini..
  8. Mersin'de eğitim-öğretime yağış engeli
  9. MB, gecelik faiz oranını düşürdü
  10. Yemen hükümeti: "İsveç müzakerelerinde..
  11. Şimşek: Yeniden yapılandırma..
  12. Neden uyumak istemezler?
  13. Türkiye’ bütün kapıları açıyor
  14. Eriyen doları ‘merkez’ kurtarır
  15. Eker: Ekmek zammının Bakanlıkla bir..
  16. Avrupa’ya açılanticaret koridoru:..
  17. Yeni vali ilk ziyaretini o ilçeye..
  18. Büst hırsızından pişkin savunma!..
  19. ByLock kullanıcısı 19 eski polise hapis
  20. Mersin'de yarın eğitime ara verildi
Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
Adana valiliği rezalete suspus
Adana valiliği rezalete suspus
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

Günün Karikatürü

5 Aralık 2018
AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum