Doğu Türkistan’ın tarihsel hafızası dijitale aktarıldı

Dijital Hafıza Merkezi, Doğu Türkistan'ın kültürünün dijital ortamda korunması, unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Merkez, kolay erişim sağlanan arayüzü ve çok sayıda özgün içeriğiyle Doğu Türkistan’a dair büyük bilgi havuzu niteliği taşıyor.

Dijital Hafıza Merkezi ile, Doğu Türkistan için online bir kütüphane oluşturulması ve üretilen içeriklerle toplumsal bilincin canlı tutulması amaçlanıyor. Merkez ayrıca, Doğu Türkistan ile ilgili kaleme alınan çeşitli eserleri Hafıza Merkezi Yayınevi’nde basmayı ve yabancı dildeki eserlerin çevirilerini gerçekleştirerek matbu yayın hayatında da eserler vermeyi planlıyor.

9 ana başlık var

Dijital Hafıza Merkezi’nde; Doğu Türkistanlı önemli isimlerin hayat hikayelerinin yer aldığı “Biyografiler”, Doğu Türkistan’a dair önemli olayların kronolojisini sunan “Zaman Tüneli”, Doğu Türkistan’ın tarihi, kültürü ve orada yaşanan zulme ilişkin kavramların yer aldığı “Kavramlar Sözlüğü”, toplumsal hayatın aynası niteliği taşıyan şehir, kültür, Uygur mutfağı ve musikisine dair görsel içeriklerin yer aldığı “Sergiler”, belgesel, kısa film, röportaj, TV programı, vlog, haber ve müzikleri içeren “Videolar&Belgeseller” bölümü, Türkçe ve İngilizce olarak yazılan yüzlerce kitap, rapor ve makalenin yer aldığı “Kütüphane” bölümü, görsel hafızayı bilgi ile donatan çarpıcı tasarımların yer aldığı “İnfografikler” bölümü, Doğu Türkistan’a dair İngilizce ve Osmanlıca, tarihi ve güncel belgelerin, raporların bulunduğu ”Tarihi Belgeler” ve “Köşe Yazıları” başlıkları yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dijital Hafıza Merkezi, dijital içeriklerin yanı sıra basılı yayınlar ve çeşitli projelerle de toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Merkez’in çalışmalarına “dijitalhafiza.com” internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.