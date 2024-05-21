  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'da AKINCI başarısı... Selçuk Bayraktar ilk kez konuştu

Ahmet Çakar'dan ayrılık öncesi flaş sözler! Bu program çürümüş..Allah beni kurtarsın..!

Dünyanın en büyük borsaları belli oldu! Borsa İstanbul kaçıncı sırada?

Başkan Erdoğan, FETÖ/PDY konusunda kardeş ülkeleri uyarmıştı: Kaza(!)da FETÖ parmağı mı?

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! İki emekli maaşı mümkün

Bunları yapmadan almayın! İkinci el otomobilde büyük tuzak

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! EYT’liye düşük maaş bağlanmaz

“İran’da yaşanan Türkiye’de de olabilir”

Altay Cem Meriç'in, etki ajanı Diamond Tema'nın videolarına cevabı gündem oldu!

Türkiye neden TB2 yerine Akıncı İHA'yı gönderdi? Mete Yarar gözden kaçan detayı açıkladı
Aktüel Doğu Türkistan’ın tarihsel hafızası dijitale aktarıldı
Aktüel

Doğu Türkistan’ın tarihsel hafızası dijitale aktarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-21 16:41:00 -

2021 yılından bu yana Filistin mücadelesinin dününe ve bugününe ışık tutan Dijital Hafıza Merkezi, Doğu Türkistan’da yaşananları ve tarihi arka planını özgün içeriklerle ele aldığı yeni arayüzünü yayınladı.

Dijital Hafıza Merkezi, Doğu Türkistan'ın kültürünün dijital ortamda korunması, unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Merkez, kolay erişim sağlanan arayüzü ve çok sayıda özgün içeriğiyle Doğu Türkistan’a dair büyük bilgi havuzu niteliği taşıyor. 

Dijital Hafıza Merkezi ile, Doğu Türkistan için online bir kütüphane oluşturulması ve üretilen içeriklerle toplumsal bilincin canlı tutulması amaçlanıyor. Merkez ayrıca, Doğu Türkistan ile ilgili kaleme alınan çeşitli eserleri Hafıza Merkezi Yayınevi’nde basmayı ve yabancı dildeki eserlerin çevirilerini gerçekleştirerek matbu yayın hayatında da eserler vermeyi planlıyor.

9 ana başlık var

Dijital Hafıza Merkezi’nde; Doğu Türkistanlı önemli isimlerin hayat hikayelerinin yer aldığı “Biyografiler”, Doğu Türkistan’a dair önemli olayların kronolojisini sunan “Zaman Tüneli”, Doğu Türkistan’ın tarihi, kültürü ve orada yaşanan zulme ilişkin kavramların yer aldığı “Kavramlar Sözlüğü”, toplumsal hayatın aynası niteliği taşıyan şehir, kültür, Uygur mutfağı ve musikisine dair görsel içeriklerin yer aldığı “Sergiler”, belgesel, kısa film, röportaj, TV programı, vlog, haber ve müzikleri içeren “Videolar&Belgeseller” bölümü, Türkçe ve İngilizce olarak yazılan yüzlerce kitap, rapor ve makalenin yer aldığı “Kütüphane” bölümü, görsel hafızayı bilgi ile donatan çarpıcı tasarımların yer aldığı “İnfografikler” bölümü, Doğu Türkistan’a dair İngilizce ve Osmanlıca, tarihi ve güncel belgelerin, raporların bulunduğu ”Tarihi Belgeler”  ve “Köşe Yazıları” başlıkları yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dijital Hafıza Merkezi, dijital içeriklerin yanı sıra basılı yayınlar ve çeşitli projelerle de toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Merkez’in çalışmalarına “dijitalhafiza.com” internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23