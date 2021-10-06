Doğu Türkistan zulmü protesto edildi! "Çin'in inkar ettiği toplama kampları uydu görüntüsüyle tespit edildi"

100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi yanında bir araya gelen Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu üyeleri ve vatandaşlar, döviz ve pankartlar açarak, imza kampanyası başlattı.

Platform sözcüsü Mirza Ahmet İlyasoğlu, yaptığı konuşmada, Çin'in toplama kamplarında tutulan Doğu Türkistanlılar için Anadolu seferine çıktıklarını söyledi.

Amaçlarının, Doğu Türkistan'da Çin'in yaptıklarını Türk milletine il il dolaşarak anlatmak olduğunu belirten İlyasoğlu, "Çin 1949'da Doğu Türkistan'ı işgal ettiği günden bugüne Doğu Türkistan'da türlü işkence, baskı ve katliamlara imza atmıştır. Sadece bununla yetinmemiştir. Çin 2017'de Doğu Türkistan'ın genelinde milyonlarca insanı toplama kampına aldı. Çin bunu inkar etti. 2018'de toplama kampları uydu görüntüleriyle tespit edilmiştir." diye konuştu.

İlyasoğlu, Türk ve İslam devletlerinden Doğu Türkistan konusunda daha somut adımlar atmasını talep ederek, "Dünyada 7 ülke Doğu Türkistan'daki soykırımı, soykırım olarak ilan etti. Bu sayının çoğalmasını talep ediyoruz." dedi.