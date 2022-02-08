Doğu Perinçek'ten ucuz elektrik için dikkat çeken öneri

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ve Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu ile düzenlediği basın toplantısında, halkın ucuz elektrik talebinin haklı olduğunu, kamulaştırmayla bu konuda köklü çözüm üretilebileceğini söyledi.

Elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarına gelen yüksek zamların, halkın, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, bütün üreticilerin belini bükerek üretim şevkini kırdığını savunan Perinçek, "Tek çözüm kamulaştırma. Enerji dağıtımı kamu hizmetidir. Dahası enerjide halkçı çözüm ülke güvenliği için şarttır. Enerji, kar amacıyla değil, toprağın ekilmesi, sanayi çarkının çevrilmesi, çarşılarımızın şenlenmesi, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumda huzurun sağlanması için ucuza verilmelidir. Kamu eliyle yenilenebilir ve ucuz enerji üreten modellere geçilmelidir" dedi.

Nükleer enerji üretiminin geliştirilmesinin Türkiye'nin geleceği açısından şart olduğunu kaydeden Perinçek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yönetimindeki hükümetimize öneriyoruz, üretim ve güvenlik için kamulaştırmaya bir an önce gidelim ve halka ucuz elektrik verelim" diye konuştu.