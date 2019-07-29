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Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Çok doğru bir karar. Bu, bir manavdan domates gibi seçilen silahlar değil. Türkiye'nin düşman tehdidini doğru saptamasının sonucu" dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması

Bu yıl 25. düzenlenen 'Öncü Gençlik Geleneksel Yaz Akademisi'nde gençlerle bir araya gelen Perinçek, 'Türkiye'nin Çıkış Yolu ve Milli Hükümetin İnşası' konulu konferans verdi.

Konferansın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Perinçek, S-400 alınması kararının Amerika'ya teslim olmayan Türkiye'nin kararı olduğunu, partisinin de başından beri bunu savunduğunu söyledi.
Perinçek, "S-400 alınması çok doğru bir karar. Bu, bir manavdan domates gibi seçilen silahlar değil. Türkiye'nin düşman tehdidini doğru saptamasının sonucu. Tehdit bize nereden geliyor? Fırat'ın doğusundan Fırat'ın batısındaki Amerika ve Amerika'nın güçlerinden, İsrail'den geliyor. Yine tehdit bize Doğu Akdeniz'deki ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs'tan geliyor. Bir olmuşlar Türkiye'ye karşı askeri tatbikatlar yapıyorlar. Yani ne tarafa baksak Doğu Akdeniz, Karadeniz, Suriye ve Irak'ın kuzeyi gibi tehditler Türkiye'ye Amerika ve İsrail'den geliyor. O nedenle Türkiye kendisini Amerika ve İsrail'in tehditlerine karşı silahlandırmak mecburiyetiyle karşı karşıya. S-400'ler de bu bakımdan stratejik bir tercihtir" diye konuştu.

"Amerikan gemisinde olanların hiçbir başarı şansı yok"

Bugün Türkiye'nin önünde iki strateji olduğunu ifade eden Perinçek, şunları söyledi:

"Ya Türkiye cephesi olarak, Türkiye ittifakı olarak Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Amerika'ya karşı duracaksınız ya da Amerika ile birlikte Türkiye devletini ve hükümetini yıkmak için dolayısıyla hükümetin başında olan Erdoğan'ı yıkmak için bu stratejik projenin içerisinde olacaksınız. Vatanseverin burada seçeceği tercih nedir? Tabii ki de biz, Türkiye gemisinde olan Tayyip Erdoğan'ı, Devlet Bahçeli'si, Vatan Partisi ve diğer vatansever kuvvetlerle, Amerika'nın iktidar projelerine karşı aynı gemideyiz. Türkiye gemisindeyiz. Amerikan gemisinde olanların hiçbir başarı şansı yoktur."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
  1. Türkiye
  2. S-400 hava savunma sistemleri
  3. Vatan Partisi
  4. Doğu Perinçek
  5. Rusya
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Doğu Akdeniz
  8. ABD
  9. İsrail
  10. Yunanistan
  11. Güney Kıbrıs

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 17 dk önce
    Doğu Perinçek, Bu Konuda Doğru Söylemiş.

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