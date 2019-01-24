Doğu Perinçek'ten önemli uyarı: CHP ve İYİ Parti, HDP ve FETÖ ile işbirliğinden vazgeçmelidir!

İsmail UĞUR ANKARA

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek; "Seçimin galini değil ama mağlubunu şimdiden söyleyebilirim. Bu seçimin kaybedeni HDP-PKK ile işbirliği içinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti olacaktır" dedi.

Türkiye'nin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirten Doğu Prinçek; "Ülkemiz borç batağında çırpınıyor. Bu durum seçimleri etkileyen önemli bir durum. Öte yandan da Türkiye aynı zamanda Amerika ve İsrail merkezli tehditlerle karşı karşıya. Vatan bütünlüğünün savaşı içindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı bir mücadele yürütüyor. Bu yerel seçimin asıl konusu 'Ekonomi' ve 'Güvenlik' olarak görünüyor. 31 Mart seçimlerinde insanlar 'Çöp toplamak, kaldırım yapmak' gibi belediye hizmetlerine değil daha çok Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşullara verilecek cevaplara göre tercihler yapacaklar" dedi.

'CHP ve İP ihanet içinde'

Yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin kaybedenler olacağına değinen Perinçek; "Bu yerel seçimin galibini değil ama mağlubunu şimdiden söyleyebilirim. Kim önümüzdeki bu süreçte HDP-PKK ile işbirliği yapıyorsa seçimi kesinlikle kaybedecektir. Bu milletin HDP-PKK ile işbirliğine destek olması mümkün değildir. Bugün Türkiye'de yükselen eğilim 'Vatanseverliktir'. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin HDP-PKK ile işbirliği yapmaları aynı zamanda bir intihar gibi görünüyor. Türkiye'nin, Mehmetçik savaşırken onlara kurşun sıkanlara destek olunmasını affetmesi mümkün değildir. Bu nedenle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu siyasetini vahim görüyorum. Ülkeye karşı çok sorumsuz hatta ihanet düzeyinde bir olaydır" ifadelerini kullandı.

'HDP, PKK'dır'

HDP'nin PKK terör örgütünün uzantısı değil bizzat kendisi olduğunu söyleyen Perinçek; "HDP, PKK'dır. Uzantısı falandır da demiyorum. HDP, PKK'nın bir parçasıdır. Onun kumandası altındadır. Tamamen Türkiye'yi bölmek için ve aynı zamanda İran, Irak ve Suriye topraklarında ikinci bir İsrail devleti kurmak için piyon örgüttür. Arkalarındaki güç ABD'dir. Techizatı da ABD ve İsrail temin ediyor. Böyle bir güçle işbirliği bu vatana karşı hiçbir sorumlulukla bağdaşmaz" şeklinde konuştu.

'CHP ve İP, FETÖ ile temasta'

Doğu Perinçek, CHP ve İyi Partinin FETÖ ile de ilişki içinde olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"CHP ve İyi Parti'nin aynı şekilde FETÖ ile de işbirlikleri var. Onları kollarına takıp Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Hapiste olanları çıkartmaya çalışıyorlar. Bunların da hoş görülmesi mümkün değildir. Türkiye bu örgütlerle savaşarak içinde bulunduğu durumdan çıkacaktır"