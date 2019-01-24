0553 313 94 23

Doğu Perinçek'ten önemli uyarı: CHP ve İYİ Parti, HDP ve FETÖ ile işbirliğinden vazgeçmelidir!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamasında; CHP ve İyi Parti'ye uyarılarda bulundu. Perinçek; "CHP ve İyi Parti HDP-PKK ve FETÖ ile işbirliği yaparak kendi sonlarını hazırlıyorlar" dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 21:10

 İsmail UĞUR  ANKARA 

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek; "Seçimin galini değil ama mağlubunu şimdiden söyleyebilirim. Bu seçimin kaybedeni HDP-PKK ile işbirliği içinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti olacaktır" dedi.

Türkiye'nin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirten Doğu Prinçek; "Ülkemiz borç batağında çırpınıyor. Bu durum seçimleri etkileyen önemli bir durum. Öte yandan da Türkiye aynı zamanda Amerika ve İsrail merkezli tehditlerle karşı karşıya. Vatan bütünlüğünün savaşı içindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı bir mücadele yürütüyor. Bu yerel seçimin asıl konusu 'Ekonomi' ve 'Güvenlik' olarak görünüyor. 31 Mart seçimlerinde insanlar 'Çöp toplamak, kaldırım yapmak' gibi belediye hizmetlerine değil daha çok Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşullara verilecek cevaplara göre tercihler yapacaklar" dedi.

'CHP ve İP ihanet içinde'

Yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin kaybedenler olacağına değinen Perinçek; "Bu yerel seçimin galibini değil ama mağlubunu şimdiden söyleyebilirim. Kim önümüzdeki bu süreçte HDP-PKK ile işbirliği yapıyorsa seçimi kesinlikle kaybedecektir. Bu milletin HDP-PKK ile işbirliğine destek olması mümkün değildir. Bugün Türkiye'de yükselen eğilim 'Vatanseverliktir'. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin HDP-PKK ile işbirliği yapmaları aynı zamanda bir intihar gibi görünüyor. Türkiye'nin, Mehmetçik savaşırken onlara kurşun sıkanlara destek olunmasını affetmesi mümkün değildir. Bu nedenle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu siyasetini vahim görüyorum. Ülkeye karşı çok sorumsuz hatta ihanet düzeyinde bir olaydır" ifadelerini kullandı.

'HDP, PKK'dır'

HDP'nin PKK terör örgütünün uzantısı değil bizzat kendisi olduğunu söyleyen Perinçek; "HDP, PKK'dır. Uzantısı falandır da demiyorum. HDP, PKK'nın bir parçasıdır. Onun kumandası altındadır. Tamamen Türkiye'yi bölmek için ve aynı zamanda İran, Irak ve Suriye topraklarında ikinci bir İsrail devleti kurmak için piyon örgüttür. Arkalarındaki güç ABD'dir. Techizatı da ABD ve İsrail temin ediyor. Böyle bir güçle işbirliği bu vatana karşı hiçbir sorumlulukla bağdaşmaz" şeklinde konuştu.

'CHP ve İP, FETÖ ile temasta'

Doğu Perinçek, CHP ve İyi Partinin FETÖ ile de ilişki içinde olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"CHP ve İyi Parti'nin aynı şekilde FETÖ ile de işbirlikleri var. Onları kollarına takıp Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Hapiste olanları çıkartmaya çalışıyorlar. Bunların da hoş görülmesi mümkün değildir. Türkiye bu örgütlerle savaşarak içinde bulunduğu durumdan çıkacaktır"

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:10
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
  4. CHP
  5. İyi Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da kaçakçılık operasyonu
    1. Hatay'da kaçakçılık operasyonu
    2. Parti kuracağı iddia edilen Abdullah..
    3. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    4. "ABD Venezuela'daki darbe girişiminin..
    5. Şehir tiyatrolarında bu hafta neler..
    6. ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek..
    7. Atiker Konyaspor'da Antalyaspor maçı..
    8. 2019 PTT personel memur alımı şartları..
    9. Futbol: 2019 Asya Kupası
    10. Fransızların medyaya duyduğu güven en..
    11. CHP-İP ittifakında flaş gelişme! Yarın..
    12. Amerikan medyası fitne üretmeye..
    13. İsrail ordusu Filistinli bir çocuğu..
    14. Doğu Perinçek'ten önemli uyarı: CHP ve..
    15. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
    16. ABD'den İran destekli kuruluşlara..
    17. Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?..
    18. Katar yardımını uzun süre engelleyen..
    19. Cemal Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye..
    20. "Albatros'u vatandaşa yeşil alan..
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!