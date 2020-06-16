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Doğu Perinçek’ten ilginç 'Öcalan' açıklaması: Bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’la olan fotoğrafının hatırlatılmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 00:43:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında, Hukukçu Salim Şen’in yıllar önce terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan ile olan fotoğrafını hatırlatması üzerine, Öcalan’ın kendisine tarladan gelincik toplayıp verdiğini söyledi.

Perinçek, Öcalan’la ilgili olarak ilginç bir açıklama yaparak “Bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?” dedi.

İşte o fotoğraf:

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