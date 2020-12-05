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Siyaset Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan itirafı: Dolduruşa geldiler
Siyaset

Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan itirafı: Dolduruşa geldiler

140 Journos'un belgeselinde konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın dolduruşa geldiğini ve kendisinin onların kulaklarını çektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:14:00 -

140 Journos, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hayatını ve siyasi geçmişini konu alan bir belgesel hazırladı.

"Kımen İktidar" adıyla yapılan Doğu Perinçek belgeselinde, Perinçek’in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan hakkında söyledikleri ve Rusya analizinin ardından söylediği “Biraz kapasana kamerayı” sözleri dikkat çekti.

"Denizler, Mahirler falan dolduruşa geldi"

Milli Demokratik Devrimi savunanların Türkiye İşçi Partisi’nden tasfiye edilmeye başlandığını ve bunun büyük bir infial yaratarak herkesin kendi etraflarında toplanmaya başladığını söyleyen Perinçek, 70’li yıllarla beraber silahlı mücadelenin tartışılmaya başlandığını, Mihri Belli’nin ise bunun yanlış olduğunu bildiği halde Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan gibi isimleri ‘idare ettiğini’ belirterek, “Genç çocuklar dolduruşa geldi. Denizler, Mahirler falan dolduruşa geldi. ‘Silahlı mücadeleyi hemen başlatacağız’ falan. Hem teorik birikimim var, biraz da yaşça Deniz’den, Mahir’den falan büyüğüm. Hepsinin kulağını çektim yani…” ifadelerini kullandı.

"Biraz kapasana kamerayı"

Belgeselde Türkiye olarak Rusya'nın imparatorluk siyasetini desteklemesi gerektiğini ifade eden Doğu Perinçek, “Rusya mütevazı, kabuğuna çekilen bir Rusya olmasın. Amerika’ya direnen, Akdeniz’e gelen bir Rusya olsun. Rusya diyorsa ki ‘Ben Akdeniz’e gelmiyorum’, ‘yav gel arkadaş gel, bu senin menfaatine. Başka çaremiz yok. Amerika’nın eline geçmesin Akdeniz” dedikten sonra "Biraz kapasana kamerayı" dediği görülüyor.

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Yorumlar

KEMALİST

BENİM HUKUK FAKÜLTE. ONUN SINIF ARKADAŞI OLAN HOCAMDA AYNISINI SÖYLEMİŞTİ ÖĞRETMENLERİNİN GAZINA GELDİLER DİYE.... 
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oflu

DEVRIMCOLERIN HEPISI KULANILDI DEVRIM MEVRIM HIKAYE BIRVATAI BIRMILLETI BOLCEKSEN BIRDEVRIMCI BUL YETER ABD NIIŞOBU
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