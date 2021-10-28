Doğu Perinçek’ten CHP, İP ve HDP’yi zıplatacak salvolar

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da soruları cevaplarken süresi uzatılan Suriye ve Irak tezkeresi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunurken CHP, İP ve HDP’lileri zıplatacak açıklamalarda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “ABD Kılıçdaroğlu’nu harcama kararı aldı o kararın uygulayıcısı da Meral Akşener’dir” dedi.

"Mehmetçiğe karşı yapılan bozguncu propaganda"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tezkereye hayır oyu kullanacaklarını “Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye ‘Hayır!’ diyeceğiz” sözleri ile duyurmuştu.

Perinçek, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının bozguncu bir propaganda olduğunu vurgulayarak, “Bu sözlerin bozgunculuktan başka hiçbir yorumu yok. Savaşan bir Mehmetçik var. Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe kendi oğlunu yollamıyor seni cepheye sürüyor diyor. Bundan daha büyük bir bozgunculuk var mı? Bu Mehmetçiğe karşı yapılan en bozguncu tavır ve hiçbir sorumluluk duymadığını gösteriyor. Hiçbir asker vatanı için yaralandığını, fedakarlık yaptığını söylemez bu Türk askerinin en birinci ahlakıdır. Ama bir baba benim oğlum bedelsiz yaptı diyorsa o baba Türk askerlik kültürünü bilmiyor demektir. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir zaman Türk ordusunun yanında olmadı. Afrin’de, Zeytin Dalı’nda, Fırat Kalkanı’nda düşman tarafta. Hatta tam belli olmadı o ama 15-16 temmuz gecesinde TSK tarafında değildi. Daha önceki tezkerelere evet dedi çünkü Amerika ile Türkiye arasındaki savaş çok kızıştı ve finale doğru gidiyor. O nedenle artık Türkiye’nin yanında gözüken tutumların netice almayacağını gördü, Amerika da onları buna zorluyor zaten. Dikkat ederseniz Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında da Amerika’ya yaranma açısından da bir yarış başladı, o yarışla da bunların bağlantısı var” dedi.

"Türkiye’nin en Amerikancı partileri HDP ve İyi Parti"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İyi Parti’nin tezkereye evet deme sebebini şu şekilde açıkladı:

“İyi Parti şaşırtmadı çünkü onun tabanı tutma gibi bir gayreti var. O tabanda zelzele var ve onu tutmakta zorlanıyor. Milliyetçi, vatansever bir taban var o tabanı kandırması var. Türkiye’nin en Amerikancı partisi HDP’den sonra İyi Parti. Hatta HDP’den de bir bakımdan önde çünkü Türkiye’nin bütününde Amerikancılık yapıyor, HDP daha çok Kürt vatandaşlarımız arasında Amerikancı tavırlar alıyor. İyi Parti CHP’nin kuyruğunda, HDP’nin yanında ama bir yandan da HDP’nin yanında olduğunu perdelemeye çalışan bir çaba içinde. İyi Parti bir yandan ‘legaldir’ diyerek oraya yaklaşmaya çalışıyor ama bir anda karşı tepkiler geliyor ve bocalıyor. İyi Parti’nin bocalaması İyi Parti’nin çok önemli bir sorunu. Amerika da İyi Parti’nin kulağını çekiyor.”

"Kılıçdaroğlu ile Amerika zaferine ulaşılamayacağını tespit edilerek harcama kararı verildi"

Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı aday gösterilmesi yönündeki açıklamalarına ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı, “ABD Kılıçdaroğlu’nu harcadı. Bundan 10 gün önce Aydınlık ‘ABD Kılıçdaroğlu’nu harcama kararı aldı’diye manşetten vermişti. O kararı hemen Meral Akşener uyguluyor. Onun için Meral Akşener Türkiye’deki en Amerikancı lider diyoruz. Bakın bu karar Kılıçdaroğlu’nu da etkiledi. Kılıçdaroğlu da Amerika’dan bu kararı vazgeçirmek ve kendisini beğendirmek için kalktı Suriye muhalifleri ile toplandı ve Beşar Esad’ı devirme planlarına dahil olan ifadeler kullandı. Ondan sonra birden bire o da bir telaşa düştü. Akşener FETÖ darbesi öncesinde ben başbakan olacağım diyordu bu da çok ilginçtir.

Demek ki darbe onu başbakan yapcaktı. Çünkü ortada bir seçim yok birşey yok tutup bir anda başbakan olacağım diyor. ABD Kılıçdaroğlu ile bu süreci götüremeyeceğini ve başaramayacağını düşünüyor, çünkü o görevini yaptı. Kılıçdaroğlu ile başarıya ulaşamayacakları tahlilini yaptılar, Kılıçdaroğlu’nun programına bir itiraz yok ya da programını harcamıyorlar. Kılıçdaroğlu ile Amerika zaferine ulaşılamayacağını tespit ederek bu harcama kararı verildi. Harcama takvimi şöyle başladı, İmamoğlu İBB dışında her yerde gidiyor. Bir cumhurbaşkanı adayı olarak siyasi faaliyetlere girişti ve takvim başladı. Hatta Fener Patrikhanesi’nde başladı seçimlere o da bir tavır. Yani Fener Patrikhanesi’nden oy alınır mı? Ama Amerikaya Fener Patrikhanesi’nden çok esaslı bir mesaj veriyor. ‘Ben senin adamınım’ diyor hem de o kadar adamıyım ki patrikhane gibi Türk milletine en uzak, en soğuk bir kurumdan seçime başlıyorum diyor” şeklinde konuştu.