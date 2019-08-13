Doğu Perinçek'ten 'ajan mısınız?' sorusuna dikkat çeken cevap Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine yöneltilen, "Ajan mısınız?" sorusuna cevap verdi.

Vatan Partisi Genel BaşkanıDoğu Perinçek bir röportajda kendisine yöneltilen, "Ajan mısınız?" sorusuna, "CIA işkencehanelerinde 16 yılını geçirmiş, ABD'nin bir numaralı düşmanıyım." şeklinde yanıt verdi. Vatan Partisi lideriDoğu Perinçek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek, kendisine yöneltilen, "Ajanmısınız?" sorusuna yanıt verdi. "ABD bir numaralı düşmanıyım'' Euronews'in Röp programında kendisine yöneltilen, "Hakkınızda kafa karışıklığı var. İnsanlar sizi anlamlandıramıyor. Ajan mısınız?" sorusuna yanıt veren Perinçek, "CIA de aynı soruyu soruyor. Beş kuşakla hapis yatmış, CIA işkencehanelerinde 16 yılını geçirmiş, ABD'nin bir numaralı düşmanıyım" ifadelerini kullandı.

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