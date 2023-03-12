Doğu Perinçek'in eşini küplere bindiren gelişme! Resmen "Al para, hadi yürü" dedi
HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldıran ve hakkındaki kapatma davasında sözlü savunma tarihini 11 Nisan’a erteleyen Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir tepki de Doğu Perinçek'in eşi Şule Perinçek'ten geldi.
HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldıran ve hakkındaki kapatma davasında sözlü savunma tarihini 11 Nisan’a erteleyen Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir tepki de Doğu Perinçek'in eşi Şule Perinçek'ten geldi. Şule Perinçek, Aydınlık gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:
"AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine 5 Ocak’ta HDP hesaplarına geçici bloke koymuştu.
Karar nedeniyle HDP, 10 Ocak’ta siyasi partilere yapılan Hazine yardımından payına düşen yaklaşık 180 milyon lirayı alamamıştı.
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AYM’nin blokajı kaldırmasıyla birlikte bu miktar partiye iade edilecek.
Dile kolay.
Bu 540 milyon Hazine yardımından HDP’nin payına düşen.
HDPKK üçüncü en çok alan.
Onlar bir bir bizim alın terimiz.
Kuruş kuruş hak edilmiş bizim hazinemizden.
Anayasa Mahkemesi seçimden önce acele karar verdi.
Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü hedef aldığı,
Bölücü terör örgütünü maddi ve manevi bakımdan desteklediği,
Teröristleri koruduğu, sakladığı,
Bizzat dağdan indirip Büyük Millet Meclisi’ne milletvekili olarak görevlendirdiği,
Teröre karşı vatanının birliği, bütünlüğü, refahını korumak için canını siper eden Mehmetçiğime kurşun sıktığı,
Yollarında bombalar patlattığı,
Yüzlerce vatandaşının canını aldığı için…
Hakkında kapatma davası olan HDPKK’ya dedi ki…
Hadi yürü!"