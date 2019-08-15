Vatan Partisi Genel Başkanı ve Aydınlık yazarı Doğu Perinçek'in Esed aşkı depreşti. Türkiye’nin dış siyasi çizgisine, kendi politik tavrını Euronews RÖP programında anlatan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, “Önümüzdeki günlerde Esed tarafından davet edildim, büyük bir heyet halinde, büyük ihtimalle eylül ayında Suriye’ye gidiyoruz" dedi.

“Önümüzdeki günlerde Esed tarafından davet edildim, büyük bir heyet halinde büyük ihtimalle eylül ayında Suriye'ye gidiyoruz…” diyen Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Biz, Rusya-İran-Suriye'nin ve Vatan Partisi'nin ortak çözümünü ürettik. Türkiye hükümetinin böyle bir şeye hayır demesi bence pek mümkün değil” açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'a yüklendi

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek Türkiye'nin dış siyasi çizgisine, kendi politik tavrını Euronews RÖP programında anlattı.

Suriye kilit ülke oldu; PKK'yı temizlemek için, DAEŞ'i temizlemek için. Doğu Akdeniz'de de Amerika-İsrail tehdidine karşı koymamamız için Suriye ile işbirliği yapmamız gerekiyor. Burada ayak sürüyen bir yönetim var, Tayyip Erdoğan yönetimi. Burada çok büyük hata yapıyorlar.

İran evet dedi. Rus hükümeti evet dedi, hatta kendi planı haline çevirdi. Şimdi bunun için biz önümüzdeki günlerde Sayın Beşar Esed tarafından davet edildim, büyük bir heyet halinde büyük ihtimalle eylül ayında Suriye'ye gidiyoruz...

Hükümet kanadıyla da görüşüyoruz, onların da katılmasını sağlamak istiyoruz. Şimdi isim söylemeyelim, çünkü onların burada sıkıntıları da var. Aslında biz biraz onların da istediği bir çözümü onların da biraz dışında çözmüş olacağız. Biz, Rusya-İran-Suriye'nin ve Vatan Partisi'nin ortak çözümünü ürettik. Türkiye hükümetinin böyle bir şeye hayır demesi bence pek mümkün değil."