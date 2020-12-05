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Gündem Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı
Gündem

Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Youtube kanalı için verdiği röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyayı salladı. Perinçek'in ABD-Rusya analizinde çekim yapan kameramana "Biraz kapatsana kamerayı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 23:30:00 -

Bir Youtube kanalında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hayatını ve siyasi geçmişini konu alan bir belgesel hazırladı. "Kısmen İktidar" başlığıyla yayınlanan belgeselde Doğu Perinçek'in kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD analizinde kamerayı kapattırdı

Türkiye olarak Rusya'nın imparatorluk siyasetini desteklemesi gerektiğini ifade eden Doğu Perinçek, "Akdeniz ABD'nin eline geçmesin" dedikten sonra "Biraz kapatsana kamerayı" dediği görülüyor. Perinçek'in kameralar kapandıktan sonra ne dediği ise merak ediliyor.

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