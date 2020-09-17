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Gündem Doğu Perinçek’i küplere bindiren soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?
Gündem

Doğu Perinçek’i küplere bindiren soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?

Katıldığı televizyon programında soruları cevaplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kendisine yöneltilen "Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?" sorusuna çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:16:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında programın sunucusu Julide Ateş’in kendisine sorulan "Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?" sözleri üzerine sert tepki gösterdi.

Perinçek, böyle bir soruyu kendisine ancak bir gizli servis ajanının sorabileceğini belirterek, “Hangi ceseretle böyle bir soru sorabiliyorsunuz. Bunları yayınlayacaksınız kesemezsiniz, keserseniz namussuzsunuz.” diyerek tepki gösterdi.

Sinirlenen Perinçek, “Bizim sayemizde yapılanlar nedeniyle, ABD Merkezi İstihbarat Servisi’nin (CIA) acısı ve MİT içinde CIA çalışanlarının acısı vardır. Siz de mi aynı acıyı paylaşıyorsunuz?” dedi.
Perinçek’in sözlerini kanal kesmeden yayınladı.

 

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