Doğu Perinçek’i küplere bindiren soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında programın sunucusu Julide Ateş’in kendisine sorulan "Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?" sözleri üzerine sert tepki gösterdi.

Perinçek, böyle bir soruyu kendisine ancak bir gizli servis ajanının sorabileceğini belirterek, “Hangi ceseretle böyle bir soru sorabiliyorsunuz. Bunları yayınlayacaksınız kesemezsiniz, keserseniz namussuzsunuz.” diyerek tepki gösterdi.

Sinirlenen Perinçek, “Bizim sayemizde yapılanlar nedeniyle, ABD Merkezi İstihbarat Servisi’nin (CIA) acısı ve MİT içinde CIA çalışanlarının acısı vardır. Siz de mi aynı acıyı paylaşıyorsunuz?” dedi.

Perinçek’in sözlerini kanal kesmeden yayınladı.