  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek
Dünya

Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin Rusya ve Çin ile ortaklaşa S-500 hava savunma sistemlerini üreteceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 17:15:00 - 2021-01-17 17:16:39
Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki gün Habertürk'e konuk oldu.

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci partisinin alınacağını açıkladığı S-400’lerle ilgili değerlendirmeler yaptı. Sürecin olumlu ilerlediğini belirten Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye ‘S-400 alamasınız, alırsanız da kullanamazsınız’ dediler. Aldık. Kısa süre önce ABD’den CAATSA yaptırımları geldi; bütün bu tehditlere rağmen şimdi ikinci S-400’ler yolda. S-400 yalnızca bir silah değil aynı zamanda bir strateji tercihi. Savunmanızı neye göre kuracaksınız? Tehdide göre... Peki, ülkemize yönelik tehdit nereden geliyor? Atlantik sisteminden… ABD ve İsrail, Doğu Akdeniz’de Noble Dina, Nemesis gibi intikam mesajlı tatbikatlar yapıyor. Adalar Denizi’nde Yunanistan Türkiye’ye karşı kışkırtılıyor. NATO fırkateynleri bizim ticari gemimizi silahla basıyor. Suriye’nin kuzeyinde PKK silahlandırılıyor. Bütün bu tehditlerin merkezinde ABD var. Bunların bertaraf edilmesi için S-400’lerin alınması bir mecburiyet”

S-500 üretimi

Perinçek, Türkiye’nin hava savunma sistemleri alanında yapacağı atılımlarla ilgili, henüz basında yer almayan şu bilgiyi paylaştı:

“Yakında Türkiye, Rusya ve Çin’le ortak olarak S-500’leri üretecek. Bu üç ülke arasında, savunma sanayisinde çok önemli işbirliklerinin önü açılmak üzere”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok uyarı geldi!
Teknoloji

Şok uyarı geldi! "Telegram uygulamasından uzak durun"

Siber Güvenlik Uzmanı Tamer Şahin, son günlerde tartışma konusu olan sohbet uygulamalarının veri gizliliği yönetimi ve WhatsApp’tan Telegram..
İran'la imzalar atıldı! Türkiye'den bomba hamle...
Ekonomi

İran'la imzalar atıldı! Türkiye'den bomba hamle...

İran ile imzalanan yeni mutabakatla birlikte, Türkiye'den İran, Orta Asya ülkeleri, Pakistan, Afganistan ve Basra Körfezi ülkelerine yapılan..
Büyükşehir’in ihracat hedefi 1 milyon dolar
Yerel

Büyükşehir’in ihracat hedefi 1 milyon dolar

Bursa’da kaliteli üretimden ürünlerin pazarlanmasına kadar her alanda çiftçiye destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay