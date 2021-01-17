Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki gün Habertürk'e konuk oldu.

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci partisinin alınacağını açıkladığı S-400’lerle ilgili değerlendirmeler yaptı. Sürecin olumlu ilerlediğini belirten Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye ‘S-400 alamasınız, alırsanız da kullanamazsınız’ dediler. Aldık. Kısa süre önce ABD’den CAATSA yaptırımları geldi; bütün bu tehditlere rağmen şimdi ikinci S-400’ler yolda. S-400 yalnızca bir silah değil aynı zamanda bir strateji tercihi. Savunmanızı neye göre kuracaksınız? Tehdide göre... Peki, ülkemize yönelik tehdit nereden geliyor? Atlantik sisteminden… ABD ve İsrail, Doğu Akdeniz’de Noble Dina, Nemesis gibi intikam mesajlı tatbikatlar yapıyor. Adalar Denizi’nde Yunanistan Türkiye’ye karşı kışkırtılıyor. NATO fırkateynleri bizim ticari gemimizi silahla basıyor. Suriye’nin kuzeyinde PKK silahlandırılıyor. Bütün bu tehditlerin merkezinde ABD var. Bunların bertaraf edilmesi için S-400’lerin alınması bir mecburiyet”

S-500 üretimi

Perinçek, Türkiye’nin hava savunma sistemleri alanında yapacağı atılımlarla ilgili, henüz basında yer almayan şu bilgiyi paylaştı:

“Yakında Türkiye, Rusya ve Çin’le ortak olarak S-500’leri üretecek. Bu üç ülke arasında, savunma sanayisinde çok önemli işbirliklerinin önü açılmak üzere”