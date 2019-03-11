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Doğu Perinçek: Seçimin mağlubunu şimdiden söyleyebilirim

31 Mart yerel seçimlere günler kala Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:16
Doğu Perinçek: Seçimin mağlubunu şimdiden söyleyebilirim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaklaşan seçim öncesi değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, bu milletin PKK ile iş birliği içinde olanlara destek vermeyeceğini söyleyerek 'seçimi kaybedenleri' şimdiden açıkladı.

'Aklınızı başınıza alın'

Bu seçimin bir beka meselesi olduğunu belirten Perinçek, ''Vatan güvenliği tehlike altında ve bu seçimler beka meselesine dönüştü. CHP, İYİ Parti ve SP'nin aklını başına alması gerekir'' ifadelerini kullandı.

'Mağlubunu şimdiden açıklıyorum'

Bu milletin PKK ile iş birliği içinde olanlara destek vermeyeceğini söyleyen Perinçek, ''Yerel seçimin galibini değil de mağlubunu şimdiden söylebilirim. Önümüzdeki süreçte kim HDP'yle PKK ile kim iş birliği yapıyorsa şimdiden kaybetmiştir. Bu milletin HDP ile PKK ile iş birliği içinde olana destek olması mümkün değil. Milletimizin, Mehmetçik savaşırken Mehmetçiğe kurşun sıkanlara destek olmayı affetmesi mümkün değildir!'' dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:23
  1. doğu perinçek
  2. chp
  3. saadet partisi
  4. iyi parti
  5. hdp
  6. pkk
  7. vatan partisi

YORUM YAZ

  • insaniyeinsaniye16 dk önce
    her donemin en donek adami ... neden her secim oncesi tekliyorsun anlamadik ki
  • Mümin caliskanMümin caliskan18 dk önce
    Siyasi görüş ne olursa olsun . Esas mesele VATANDIR
  • Kinta KuntaKinta Kunta20 dk önce
    Bende açıklıyorum. Perinçek ve Vatan partisi. Apo itiyle dağda çekilmiş fotoğraflarını unuttuk zannetme.
  • MisafirMisafir21 dk önce
    Aynen öyle.Allah deyip de Türk askerine kurşun sikanlarla kol kola olanlara bu millet hadi ordan hadi ordan hadi ordan diyecek ve bunların yüzüne tukurulecek.
  • Cok komikCok komik23 dk önce
    Gencliginde kandile gider apoya cicek verirken poz verirdi simdi milliyetci olmusta beka diyor gelde gulme bu acize:)
  • AyşeAyşe34 dk önce
    Allah aşkına,Doğu perinçek'in 1991tarihli Kürdüstan konuşmalarını lütfen,internetten dinlemenizi rica ediyorum.Bu hainin kime hizmet ettiğini göreceksiniz...
  • Cesur Cesur 49 dk önce
    Doğru demişte Apo'yu dağda ziyaret edip çiçek veren ve bu anlarıda neşe içinde gülerek fotoğraf çektiren Perinçek değil miydi?Ne oldu da şimdi doğru yolu buldu???
  • delikadirdelikadir53 dk önce
    doğu perinçek ulusalcı/avrasyacılar-28 şubatçılar- balyozcular-ergenekoncular akp ye destek vermeye başladıysa kuyusunu da kazmaya başlamıştır :)
  • İslamcı İslamcı 55 dk önce
    İslamcı ve ülkücüye mao cu kominissten destek.

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