Doğu Perinçek: Seçimin mağlubunu şimdiden söyleyebilirim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaklaşan seçim öncesi değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, bu milletin PKK ile iş birliği içinde olanlara destek vermeyeceğini söyleyerek 'seçimi kaybedenleri' şimdiden açıkladı.

'Aklınızı başınıza alın'

Bu seçimin bir beka meselesi olduğunu belirten Perinçek, ''Vatan güvenliği tehlike altında ve bu seçimler beka meselesine dönüştü. CHP, İYİ Parti ve SP'nin aklını başına alması gerekir'' ifadelerini kullandı.

'Mağlubunu şimdiden açıklıyorum'

Bu milletin PKK ile iş birliği içinde olanlara destek vermeyeceğini söyleyen Perinçek, ''Yerel seçimin galibini değil de mağlubunu şimdiden söylebilirim. Önümüzdeki süreçte kim HDP'yle PKK ile kim iş birliği yapıyorsa şimdiden kaybetmiştir. Bu milletin HDP ile PKK ile iş birliği içinde olana destek olması mümkün değil. Milletimizin, Mehmetçik savaşırken Mehmetçiğe kurşun sıkanlara destek olmayı affetmesi mümkün değildir!'' dedi.