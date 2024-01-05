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Siyaset Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!
Siyaset

Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 01:23:00 - 2024-01-05 01:25:49

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Dinamit programına konuk oldu.

Perinçek, Riyad'da oynanacak Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Final maçının iptal edilmesinden sonra yaşananları değerlendirdi.

Doğu Perinçek, "Burada bir kışkırtma, bir tertip olduğu çok açık." dedi.

Şimşek'in "Kim yapıyor bu tertibi?" sorusuna cevap veren Perinçek, şöyle konuştu:

Bu tertibi Amerika ve İsrail merkezli güçler yapıyor. Ona alet olanlardan kendisini ele veren Sözcü gazetesi var. İşaret fişeğini yakan.. Sonra kulüplerin yönetimi, özellikle Fenerbahçe yönetimi, Ali Koç vs.. Galatasaray da ona uydu, dirayet gösteremediler. Birbirlerine; 'Biz Suudi Arabistan'a gidiyoruz. Oranın bir hukuku var, egemenliği var' demeleri lazımdı. O sahada serbest olan şey gol atmaktır. Müsabaka yapmaktır. Ama golü Türkiye'nin kalesine attılar. Fakat bu çok yürümedi çünkü Türkiye'de bir sağduyu bir akıl da var.

Doğu Perinçek sözlerine şöyle devam etti:
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Ortada; Türkiye ile Arap ülkelerinin, komşularının arasını açmak, Türkiye ile İslam arasına birtakım kamalar sokmak, Türk milletini dolduruşa getirmek, bu amaçla da Atatürk gibi bizim büyük önderimizin ismini, hatırasını, otoritesini, saygınlığını kötüye kullanmak şeklinde çok açık bir tertip var.

Perinçek değerlendirmesini şu ifadelerle tamamladı: Suudi Arabistan bir devlet. O devletin egemenliği var, o devletin hukuku var. Siz orada maç yapmayı kabul ettiğinize göre oranın hukukuna uyacaksınız.

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