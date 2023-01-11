Doğu Perinçek: Kemal Kılıçdaroğlu ABD istihbarat görevlisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisini eleştirdiği konuşmayı alkışlayan TSK'nın komuta kademesini hedef almış ve "Komuta kademesi haddini bilsin" demişti. Kılıçdaroğlu, komutanlara siyaset yapacaklarsa üniformalarını çıkarıp, AK Parti ve Doğu Perinçek'in yanında yer almalarını tavsiye etmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik ağır eleştirilerini alkışlayan TSK'nın komuta kademesini eleştirmiş ve "Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o üniformayı, hizalansınlar Erdoğan'ın yanına, Perinçek'e de takılsınlar beraber olsunlar" demişti.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu'na Ulusal Kanal canlı yayınında cevap verdi ve Kılıçdaroğlu'nu ABD istihbarat elemanı olarak suçladı. Perinçek, o konuşmasını "Kılıçdaroğlu Türk Ordusunun komuta kademesine karşı düşmanca tavır alıyor. Atatürk 1920'de Türk zabitlerine yaptığı konuşmada söylemişti. "Düşman önce Türk subayını hedef alır, aşağılar, hor görür" diyor. Kılıçdaroğlu Amerika'nın istihbarat görevlerinde rol üstlenmiş." notuyla paylaştı.