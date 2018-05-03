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Doğu Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan Perinçek, ABD ve FETÖ'den CHP'ye gelen talimat ile 4'lü ittifakta yer alamadıklarını belirtti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:54
Doğu Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, ABD'nin, CHP'ye kendi partilerini ittifak dışında bırakılması yönünde baskı yaptığını söyledi.

"ABD, CHP VE İYİ PARTİ'YE BASKI YAPTI"
Seçimlerden dolayı ABD'de büyük bir telaşın olduğunu dile getiren Perinçek,"CHP ve İyi Parti'ye Vatan Partisi sizinle olmayacak' diye baskı yapıldı ve bu partiler bu baskılara teslim oldular." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ TURDA HDP İLE İTTİFAK VAR"
Amerika'daki kurum ve kişilerin kendi partisine saldırı düzenlediğini belirten Perinçek, "Görüşlerinde ikinci turda HDP ile ittifak var. Türkiye, ABD'nin tebeşirle çizdiği sınırlar içinde kalan siyasette faaliyet gösteren partilerle çözüme kavuşamaz. Ekonomisi de düze çıkmaz. CHP'de parti başkanının başkan olarak tanımlanmamasını eleştiriyoruz. Her partinin başkanı hükümetin başkanı olmalı." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:54
  1. doğu perinçek
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