Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

SAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları boş kaldı.

Polis ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan belediyelerin temizlik ekipleri, boş kalan sokak, meydan ve caddelerde temizlik çalışması yapıyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de, cadde ve sokaklarda, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kentin işlek yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

- Düzce

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor.

Kent merkezinin en işlek meydan, cadde ve sokakları kısıtlamanın ilk gününde sessizliğe büründü.

Polis ekipleri denetimleri devam ettirerek kısıtlamanın ihlal edilmesine izin vermiyor.

Kısıtlamada görevli ve muaf olanlar nedeniyle dışarıda az sayıda kişi ile yollarda sınırlı sayıda aracın bulunduğu görüldü.

- Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkanlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

- Karabük

Karabük kent merkezinde sokaklar, caddeler, parklar ile yollar sessizliğe büründü.

Fevzi Fırat, Menderes, Zonguldak ve Kemal Güneş ile Kent Meydanı, kısıtlamayla normal zamanlardaki hareketliliğini kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor. Kurallara uymayanlara ise idari para cezası uygulanıyor.

Öte yandan belediye ekipleri de kent merkezinde temizlik çalışması yapıyor.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Yine araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.