Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağın tadını çıkardı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar, sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Sakarya'da bugün sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşların Donatımpark'a ilgi gösterdikleri gözlendi.

Arkadaşlarıyla parkta bir araya gelen vatandaşlar, yürüyüş yaptı, ağaç gölgelerinde dinlendi.

Yakınlarıyla cep telefonlarıyla bayramlaşan vatandaşların, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.

- Zonguldak

Maske takmanın zorunlu hale getirildiği kentte saat 14.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.



Bazı vatandaşlar parklarda yürüyüş yaparken bazıları da güvercinleri besledi.



71 yaşındaki Mustafa Eliyazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulama sayesinde kendilerini daha iyi hissettikleri belirterek, bu durumdan çok memnun olduklarını, özellikle de bayram gününde böyle bir uygulamanın olmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Sosyal mesafe kuralına uyduklarını aktaran Eliyazıcı, "Güvercinleri beslemek için geliyorum. Aldığım 5 kilo yemle onları doyurdum, tekrar evime döneceğim. Uygulama bizim sağlığımız için yapılıyor. Daha önce böyle bir sıkıntılı bir bayram yaşamadık ama bu kadar olacak. Bizler de anlayış göstereceğiz çünkü bizim sağlığımız için alınıyor tedbirler." diye konuştu.

67 yaşındaki Muzaffer Kabuk ise önceki bayramlarda çocuklar, torunlar, eş ve dostlarla birlikte olduklarını ancak bu bayramı buruk geçindiklerini anlatarak, "Bu bayramda yalnız kaldık. En yakınımızdakilerle bile zor temas ediyoruz. Bu bakımdan üzüntülüyüz ama yine de sağlığımıza şükür ediyoruz. İnşallah virüsü yeneriz. Gelecek güzel günler için dua ediyoruz. Başımızdaki yöneticilerimiz de işin takibinde. Bizim sağlığımız için onlar gerekeni yapıyorlar. Bizler de vatandaş olarak kurallara uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

- Kocaeli

Kocaeli'nde, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına getirilen istisnayla bugün sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, hem yürüyüş yaptı hem de karşılaştıkları arkadaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Getirilen istisnayla saat 14.00'te sokağa çıkanlar, İzmit ilçesindeki Doğu Kışla Parkı'nda yürüyüş yaptı.



Burada arkadaşlarını gören vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan bayramlaştı. Sokağa çıkan kişilerin maske taktıkları gözlendi.



Yürüyüş yapan 77 yaşındaki Akif Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkıp yürüyüş yaptığı için mutlu olduğunu kaydetti.



Bundan sonra yeniden güzel günler görmek için dua eden Pehlivan, "Yürüyüş yapıyoruz evde olduğumuz için ayaklarımız açılsın istiyorum. Bir süredir göremediğimiz arkadaşlarımızı görüyoruz. Bu da bizim için güzel bir fırsat oldu. Bugün bizim için 2 bayram sayılır. Dışarıda olmamız da bizim için bir bayram sayılır." diye konuştu.



68 yaşındaki Ragıp Kocacık da bir süredir görmediği arkadaşlarını parkta gördüğünü dile getirerek, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştıklarını, biraz da yürüyüş yapacaklarını söyledi.

- Bartın

Bartın'da, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında bir hafta sonra yeniden sokağa çıktı.



Maske takmanın zorunlu hale getirildiği kentte saat 14.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.



Bazı vatandaşlar parklarda yürüyüş yaparken bazıları da güvercinleri besledi.



Amasra ilçesinde eşiyle gezmeye çıkan Müşerref Tosun (69), Ramazan Bayramı'nı yakınlarından uzak ve görüşemeleri nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.



Tosun, "Bayramımız buruk geçiyor. İlçemizde virüs vakası yok bu açıdan mutluyuz. Bugün de güvercinleri besliyoruz. Aynı zamanda telefonla görüntülü olarak Antalya'daki kızım ve torunlarımızla görüştük çok mutlu olduk ama çok duygulu ve buruk bir bayram geçiriyoruz." dedi.

Ali Hüsnü Tosun (71) da buruk bir bayram geçirdiğini ve kendilerine verilen sokağa çıkma izninde eşiyle güvercin beslediklerini belirtti.



Görüntülü sohbet ederek torunlarıyla görüşmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Tosun, "Az sonra da aile kabristanına gidip vefat eden oğlumuz için dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Düzce

Düzce'de bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıkan yaşlılar yürüyüş yaptı.

Kentin en işlek noktalarından İstanbul Caddesi'nde bir araya gelen bazı vatandaşlar, arkadaşları ve yakınlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı, sohbet etti.

Kent genelinde az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü.

Akçakoca ilçesinde de yaşlılar sahile inerek yürüyüş yaptı.

Temiz havanın tadını çıkaran yaşlılar, dinlenme alanlarında vakit geçirdi.

Merkeze bağlı Sinirci köyünde yaşayan Kenan, Sami ve Rüveyde Temiz bayramın ilk gününde sokağa çıkarak torunlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

- Bolu

Bolu'da, saat 14.00'te sokağa çıkanlar, kent merkezindeki yeşil alanlar ile yürüyüş yollarına akın etti.

Burada arkadaşlarını gören vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan bayramlaştı. Bazı vatandaşlar parklarda yürüyüş yaparken bazıları ise, buldukları gölgelik alalarda vakit geçirdi.

Vatandaşların çoğunlukla maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

- Karabük

Karabük'te de sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları görüldü.

Bazı vatandaşlar parklarda yürüyüş yaparken bazıları da karşılaştıkları arkadaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.



