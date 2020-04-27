  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu Kudüslüler teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor

2020-04-27 00:52:30 -
Doğu Kudüslüler teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün "Eski Şehir" bölgesinde oturan Filistinliler, teravih namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete açılamayan Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor.

Tüm İslam aleminde olduğu gibi, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs’teki camiler de ramazan ayında ibadete açılamadı.

Harem-i Şerif’te görevli imam hatiplerin yanı sıra Kudüs İslami Vakıflar Konseyi üyelerinden oluşan birkaç kişilik cemaat Mescid-i Aksa’da teravih namazını kılmaya devam ediyor.

Mescid-i Aksa’nın içinde yer aldığı Eski Şehir’de yaşayan Filistinliler ise teravih namazını kılabilmek için her akşam Harem-i Şerif’in kapılarına geliyor.

Filistinliler, salgın nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa’nın kapıları önünde sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutuyor.

Mescid-i Aksa’nın içinde az sayıda kişinin katılımıyla kılınan teravih namazı, hoparlörler sayesinde dışardaki cemaate ulaştırılıyor.

Harem-i Şerif’teki teravih namazlarının internet üzerinden yapılan canlı yayınları binlerce kişi tarafından izleniyor.

- Diğer bölgelerden gelenlere para cezası

Öte yandan İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerinden gelen ve teravih namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinlilere para cezasına çarptırıyor.

İsrail polisi, dün akşam Mescid-i Aksa'nın kapılarında teravih namazı kılan ve Eski Şehir'de oturmadıkları belirtilen 3 Filistinliye evlerinden 500 metre uzaklaştıkları gerekçesiyle 500 yeni İsrail şekeli (988 lira) ceza kesmişti.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.

İsrail yönetimi de Kovid-19 nedeniyle zorunlu nedenler dışında evlerinden 500 metre uzaklaşanlara para cezası verilmesine karar verirken, 19'dan fazla kişinin katıldığı toplu ibadetleri de yasaklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı