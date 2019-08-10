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Doğu Kışla pazar alanı trafiğine yeni uygulama

İzmit Doğu Kışla Pazar Alanı ve çevre sokaklar için hazırlanan trafik dolaşım planı uygulamaya başlandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:12
Doğu Kışla pazar alanı trafiğine yeni uygulama

İzmit Doğu Kışla Pazar Alanı ve çevre sokaklar için hazırlanan trafik dolaşım planı uygulamaya başlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığınca İzmit Doğu Kışla Pazar Alanı ve çevre sokaklar için hazırlanan trafik dolaşım planı projesi saha imalatları tamamlanarak uygulanmaya başladı. Artık İzmit Doğu Kışla pazar alanına tek bir taraftan giriş yapılıp, tek bir taraftan çıkış yapılacak. Yeni trafik dolaşım planı kapsamında Şehit Rafet Karacan Caddesi ve Bağdat Caddesi istikametinden gelen araç sürücüleri Köse Sokak üzerinde bulunan ve tek yön olarak hizmet verecek girişten alt otoparka, alt otoparktan yer bulamayan araç sürücüleri otopark çıkışından sola dönerek Bosna Sokak üzerinden üst otoparka erişim sağlayabilecek. Kandıra Sapağı - Erkan Sokak istikametinden gelen araç sürücüleri Bosna Sokağı kullanarak üst otoparka erişim sağlayacak.


Üst otoparktan çıkış yapan araç sürücüleri Bosna ve Buğra Sokak kesişimin de düzenlenen yeni kavşaktan sola dönüp tek yön olarak düzenlenen Buğra Sokağı kullanarak şehir merkezi ve Mehmet Ali Paşa bölgesine erişebilecek. Üst otoparktan çıkış yapan araç sürücüleri Bosna ve Buğra Sokak kesişimin de düzenlenen yeni kavşaktan sağa dönüp Bosna Sokağı kullanarak Kandıra Sapağı ve D-100 karayoluna erişebilecek. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığınca yapılan otopark içerisindeki fiziki düzenlemeler ve yönlendirmelere ilave Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimler ile daha akıcı trafik akışı sağlanması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:12
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