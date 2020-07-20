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Aktüel

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 13:16:56 -
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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