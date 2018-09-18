Doğu Karadeniz'den Rusya'ya dev ticaret!

Doğu Karadenizİhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yılın sekiz ayında 107 bin 766 tonluk yaş meyve sebze gönderildi. Bu ihracat karşılığında 81 milyon 886 bin 924 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz'deki firmalarca Rusya'ya yapılan meyve sebze ihracatında 13 bin 915 tonla şeftali ilk sırada yer aldı, şeftali ihracatından 13 milyon 12 bin 311 dolar gelir kazanıldı.

Öte yandan Türkiye'den Rusya'ya bu dönemde 523 bin 807 ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 383 milyon 761 bin 712 dolar döviz elde edildi. Ülkeden yapılan ihracatta da 69 bin 405 tonla şeftali ilk sırada yer aldı. Söz konusu dönemde Türkiye'den yapılan şeftali ihracatından 64 milyon 441 bin 72 dolar gelir sağlandı.

"Yaş meyve sebze sektöründe birinci pazar Rusya"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi.

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Gürdoğan, yaş meyve sebze sektöründe birinci pazarın Rusya olduğunun altını çizerek, "Ülkeler içinde en taze, kaliteli ve uygun fiyattan Rusya piyasasına ürün sunabilen ülkenin Türkiye olması ve ürünlerdeki lezzet kalitesi, Türk ürünlerinin Rus halkı tarafından öncelikli olarak tercih edilmesini sağladı. Rus halkının öncelikli olarak Türk ürünlerini piyasada tercih etmesi de sektör ihracatını birinci sıraya yükseltti." dedi.

Ülkenin lojistik üstünlüğüne işaret eden Gürdoğan, "Lojistik üstünlüklerimiz nedeniyle bugün hasat edilen ürün, bir gün sonra Rus halkının sofrasında oluyor. Bu üstünlükler dikkate alınarak yaş meyve sebze ihracatçılarımız Rusya Federasyonu'nda önemli yatırımlar yaptılar." diye konuştu.

Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den Rusya'ya 81 milyon 886 bin 924 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldığını belirterek, Rusya'ya bölgeden ve ülkeden yaş meyve sebze ürünlerinden en fazla şeftalinin ihraç edildiği ifade etti.

İhracatın giderek daha da artmasını beklediklerine dikkati çeken Gürdoğan, "Ülkemiz genelinden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 48 düzeyinde artış yaşanmasına rağmen tamamen denizyolu ile sevkiyatlarını yapan Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçılarının Rusya Federasyonu'na yaptıkları yaş meyve sebze ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 10 düşüş yaşandı." dedi.

Gürdoğan, bu ülkeye yapılan ihracatta taşıt kontrollerinin uzun sürmesi gibi bazı sorunlar yaşandığını kaydederek, yetkililerden sorunlara çözüm getirmelerini beklediklerini söyledi.