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Ekonomi Doğu Karadeniz'den Çin'e ihracatta lider Rize
Ekonomi

Doğu Karadeniz'den Çin'e ihracatta lider Rize

Bölgeden yılın ocak-ekim döneminde Çin Halk Cumhuriyeti'ne 93,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Doğu Karadeniz'in bu ülkeye dış satımında 37,1 milyon dolarla Rize ilk sırada yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:32:49 -
Doğu Karadeniz'den Çin'e ihracatta lider Rize

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Rize'den, yılın ocak-ekim döneminde Çin Halk Cumhuriyeti'ne 37 milyon 103 bin 298 dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nden yılın 10 ayında Çin'e 93 milyon 611 bin 702 dolar karşılığı 64 bin 803 ton ürün gönderildi.

Bölge ihracatında 37 milyon 103 bin 298 dolarla Rize ilk sırada yer aldı. Bu tutarla kent, Çin'e yönelik ihracatın yüzde 40'ını tek başına gerçekleştirdi. Rize'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne 42 bin 985 ton ürün satıldı.

Çin'e ihracatta Rize'yi, 21 milyon 68 bin 177 dolarla Trabzon ve 15 milyon 143 bin 10 dolarla Gümüşhane izledi.

- En fazla ihracat maden sektöründen yapıldı

Söz konusu dönemde bölgeden Çin'e yapılan ihracat sektörler bazında değerlendirildiğinde, maden ve metaller, fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat mamulleri-unlu çikolatalı ürünlerin başı çektiği görüldü.

Ocak-ekim döneminde Çin'e 53 milyon 149 bin 19 dolarlık maden ve metaller, 37 milyon 571 bin 405 dolarlık fındık ve mamulleri ve 2 milyon 302 bin 804 dolarlık hububat, bakliyat mamulleri-unlu çikolatalı ürünler ihraç edildi.

- "Çin'e ihracatın daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rize'den Çin'e bakır madeninin yanı sıra siyah çay, maske ve tulum ile çikolatalı ürünlerin ihraç edildiğini söyledi.

Trabzon'dan ise bu ülkeye fındık, nargile tütünü, dondurulmuş balık ve elektrikli ısıtıcı gönderildiğini anlatan Kalyoncu, "Gümüşhane'den madencilik ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. Bölgenin diğer illerinden de ağırlıklı olarak fındık olmak üzere öğütülmüş bentonit ve sıvı aspir yağı ihracatı yapıldı." dedi.

Kalyoncu, "Bölgemizden Çin'e ihraç edilen ürün çeşidi her geçen yıl artış göstermekte. Önümüzdeki dönemde Çin'e ihracatın daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz." diye konuştu.










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