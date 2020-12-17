  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Karadeniz'deki üç balıkçı limanında karşılaşılabilecek riskler araştırılacak
Aktüel

Doğu Karadeniz'deki üç balıkçı limanında karşılaşılabilecek riskler araştırılacak

Karadeniz balıkçılığında önemli yere sahip ve toplam avın yüzde 40'ının karaya çıkarıldığı Yoroz, Fındıklı ve Hopa limanlarında iklim değişikliğine bağlı oluşabilecek risklerin tespit edilmesi için araştırma yürütülecek - KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Seyhan: - "Araştırmadan elde edilecek verileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız, temizlik gibi alınması gereken önlemler noktasında da önerilerde bulunacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:58:57 -
Doğu Karadeniz'deki üç balıkçı limanında karşılaşılabilecek riskler araştırılacak

TRABZON (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından, Karadeniz balıkçılığında önemli yere sahip ve toplam avın yüzde 40'ının karaya çıkarıldığı Yoroz, Fındıklı ve Hopa limanlarında iklim değişikliğine bağlı artan ani ve yoğun yağış, deniz seviyesi yükselmelerine karşı oluşabilecek risklerin tespit edilmesi için 4 yıl sürecek araştırma yapılacak.

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Seyhan, AA muhabirine, üneversitelerinde yıllardır Karadeniz'le ilgili çok sayıda araştırma yapıldığını, çeşitli projeler yürütüldüğünü söyledi.

Özellikle Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasının ardından, Karadeniz'in AB sınırları içerisinde mütalaa edilmeye başlandığına işaret eden Seyhan, bilimsel çalışmalara da AB tarafından daha fazla fon aktarıldığını belirtti.

Seyhan, AB tarafından finanse edilen ve Türkiye'de TÜBİTAK'ın ulusal otorite olduğu Ufuk2020 Programının, "H2020-BG-2020-2 Gıda-Tarım-Denizcilik Alanı 2020 Çağrısı" kapsamında Türkiye'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve KTÜ'nün de yer aldığı "Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea - Karadeniz için Araştırmaların Desteklenmesi" adlı projenin destek almaya hak kazandığını aktardı.

Romanya'nın yürütücü olduğu 9 milyon avro bütçeli projede 17 ülkeden 37 ortak bulunduğunu ifade eden Seyhan, proje kapsamında Türk üniversitelerinin yapacakları araştırmalar için aldıkları toplam hibenin ise 690 bin avro olduğunu vurguladı.

Seyhan, proje çerçevesinde KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi olarak, Karadeniz balıkçılığında önemli yere sahip ve toplam avın yüzde 40'ının karaya çıkarıldığı üç limanla ilgili araştırma yapacaklarını dile getirdi.

Bölgedeki Yoroz, Fındıklı ve Hopa limanlarında iklim değişikliğine bağlı artan ani ve yoğun yağış, deniz seviyesi yükselmelerine karşı oluşabilecek risklerin tespit edilmesi için çalışacaklarına dikkati çeken Seyhan, 160 bin avro bütçeli araştırmanın 4 yıl süreceğini belirtti.

- Limanların maruz kalacağı dış etkilere ilişkin faktörler ortaya çıkarılacak

Seyhan, iklim değişikliğinin ani yağışların artmasına, derelerde debinin yükselmesine ve dolayısıyla da kıyısal erozyona sebep vermeye başladığının altını çizerek, deniz, akarsu veya derelerin içerisindeki ifrazatların miktarında da artış yaşandığını söyledi.

Yapacakları araştırma ile limanların iklim değişikliğinden dolayı dolma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması, mavi büyümeyi kesintiye uğratacak bir süreç yaşanmaması için ön uyarı yapılabilmesini sağlayacak verilere ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Seyhan, 4 yıl boyunca her ay, iki ya da üç gün limanlarda ifrazat miktarı, oksijen, derinlik ve akıntı gibi oşinografik parametrelere ilişkin ölçümler yapılacağını ifade etti.

Seyhan, elde edilecek verilerle bilgisayar ortamında matematiksel bir model geliştireceklerini anlatarak, böylece üç balıkçı limanının maruz kalacağı dış etkilere ilişkin faktörleri ortaya çıkaracaklarını kaydetti.

Karadeniz'de geçmiş yıllarda buna benzer araştırmalar yaptıkları için zorlanmayacaklarına işaret eden Seyhan, elde edilecek verileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacaklarını, temizlik gibi alınması gereken önlemler noktasında da önerilerde bulunacaklarını aktardı.

Seyhan, tahminen saha çalışmalarına 2021 yılının mart ya da nisan ayında başlayacaklarını belirterek, araştırma yapacakları limanlardan bazılarının kısa sürede dolma riski ile karşı karşıya olduğunu, bazısında ise bu riskin diğerlerine göre düşük düzeyde kaldığını kaydetti.

Çalışma kapsamında, Karadeniz'deki yaklaşık 70 yerli ve yabancı paydaşın koordinatörlük görevini de yürüteceklerini aktaran Seyhan, araştırmada KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Koray Özşeker, Doktor Öğretim Üyesi Şebnem Atasaral ve Araştırma Görevlisi Dr. Yahya Terzi'nin de yer alacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak: 'Avustralya ABD'nin yerini alacak'
Gündem

Abdurrahman Dilipak: 'Avustralya ABD'nin yerini alacak'

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Gazetesi Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.
Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sağlık

Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı bir sağlık çalışanında alerjik reaksiyon gösterdi...
Tevfik Göksu'nun İBB'ye önerisi Ankara'da hayata geçirildi
Gündem

Tevfik Göksu'nun İBB'ye önerisi Ankara'da hayata geçirildi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Ekrem İmamoğlu'na toplu ulaşımda 'toplu bulaşı' engelleyecek önerisi Ankara'da Mansur Yavaş ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay