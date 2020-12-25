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Aktüel Doğu Karadeniz'deki 3 ilde kar nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı
Aktüel

Doğu Karadeniz'deki 3 ilde kar nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:37:30 -
Doğu Karadeniz'deki 3 ilde kar nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı

RİZE (AA) - Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kar dolayısıyla 112 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 8, İkizdere'de 20, merkez ilçede ise 2 olmak üzere 40 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor. Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ve Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması için tuz döküyor.

Öte yandan, Ayder'de kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerine çıktı. Yılbaşı öncesinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanan bölgedeki tesis sahipleri de hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kar sonrası yolu kapanan 44 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, diyaliz hastası yoğun köylerden başlayarak merkez ilçede 25, Kürtün'de 12, Torul'da ise 7 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma yapıyor.

Kent merkezinde yağış sonrası Gümüşhane Belediyesi ekiplerince cadde ve sokaklarda başlatılan kar temizleme ve tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Yağışın aralıklarla sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde de yer yer buzlanmalar meydana geldi.

Yetkililer, bu yolları kullanacak sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

- Artvin

Artvin merkezde 3, Ardanuç'ta 6, Murgul'da 2, Şavşat'ta 12 ve Yusufeli'de 5 olmak üzere 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 20 iş makinesi ve 25 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin Atabarı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kentin turistlik yerlerinden Kafkasör Yaylası, Borçka Karagöl ve Şavşat Karagöl de beyaza büründü.

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