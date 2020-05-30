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Aktüel

Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:24:04 -
Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler aralıklı hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve güney doğulu yönlerden hafif kuvvette esecek.


Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Bayburt ve Gümüşhane’de 6, Trabzon’da 14, Giresun ve Rize’de 13, Artvin’de 9 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Trabzon ve Rize’de 20, Bayburt ve Artvin’de 22, Giresun’da 21, Gümüşhane’de 23 derece olması öngörülüyor.

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