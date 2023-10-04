Doğu Karadeniz'de sağanak felç etti: Dereler taştı, heyelanlar oluştu

Rize, Artvin ve Trabzon'un doğu ilçesi Of'ta dün öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Rize ve ilçeleri Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar'da taşkınlar ve heyelanlar meydana geldi. Rize- Güneysu kara yolunda çukur oluştu. Artvin'de merkez, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde de etkisini artıran yağış, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Borçka-Hopa kara yolunda debisi yükselen dereden taşan sel suları, ulaşımda aksaklıklar yaşattı. Trabzon'un Of ve Çaykara ilçelerinde de taşkınlar meydana geldi. Of-Çaykara kara yolu, gece saatlerinde dere taşması sonucu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Meteorolojiden yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

RİZE'DE DERELER TAŞTI, YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Rize'de saat 16.00 sıralarında etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçelerde debisi yükselen dere ve ırmaklar taştı, bazı yerleşim yerlerini su bastı. Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütleleri, ilçelerdeki köylere giden yolları ulaşıma kapattı. İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışması yaparken, birçok köyde elektrik kesintisi de yaşandı, bazı evleri su bastı, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Heyelan ve suyun sürüklediği birçok araçta hasar oluştu. Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde bir ev, heyelan riskine karşı tahliye edildi. İlçede derelerden sahile odun ve ağaç parçaları sürüklendi. Vatandaşlar, sabah saatlerinde gittikleri sahilden kışlık odun ihtiyacı için ağaç parçalarını toplamaya başladı.

GÜNEYSU'DA 3'ÜNCÜ KEZ YOL ÇÖKTÜ

Rize'de sel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Askoroz Deresi'nde su debisinin artması sonucu Rize- Güneysu kara yolunun 2'inci kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda 7 metre genişlik ve 8 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı. Bölgede önlem alan Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma kapattı. Ulaşım iç yollardan sağlanırken, Güneysu- Rize kara yolunda son 3 yılda 3'üncü kez çökme yaşandı. Aynı yolda, ilçede 14 Temmuz 2021 ve 25 Ağustos 2023'te de çukur oluşmuştu.

AFAD VE AKUT BÖLGEDE TEYAKKUZ HALİNDE

Rize Belediyesi, yağışların getirdiği taşkın ve heyelanlara ilişkin açıklama yaptı. Herhangi bir ölü ve yaralanmanın yaşanmadığının belirtildiği açıklamada, "Ardeşen İlçesi, Tunca beldesi Şenyuva mahallesinden 4 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Karayolları sorumluluk alanında bulunan İyidere- İkizdere, Ayrım – Küçükçayır, Büyükköy – Güneysu, Ardeşen- Çamlıhemşin yollarında meydana gelen heyelan ve teresubatlar temizlenerek söz konusu yollardaki trafik akışı normale dönmüştür. Güneysu karayolunun 2’inci km’sinde çökme gerçekleşmiştir. Karayolları ve Jandarma Ekipleri tarafından gerekli önlemler alınmış olup riskli görülen yollar trafiğe kapatılmıştır. İl Özel İdaresi 9 ilçede, 55 köy içi yolunda yol açma çalışmalarına devam etmekte olup, ulaşıma kapalı ana yol bulunmamaktadır. DSİ tarafından riskli görülen noktalara iş makineleri sevk edilmiştir. AFAD (20 Arama Kurtarma Teknisyeni) ve AKUT ekipleri bölgede teyakkuz halinde bekletilmektedir. Ekipler tarafından çalışmalar aralıksız devam etmektedir" denildi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

ARTVİN'DE KIYI KESİMDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMDE KAR

Artvin'de ise Merkez, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde dün öğleden sonra etkisini arttıran yağış, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Sağanak nedeniyle ilçelerde debisi yükselen dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Tarım arazileri zarar gördü. Birçok köyde elektrikler kesildi. Arhavi ilçesinde tarihi Çifte köprüler yol güzergahındaki taş ocağı mevkisinde heyelan meydana geldi. Arhavi Belediyesi'nden yapılan açıklamada da yağışların yol açtığı içme suyu havzasındaki kirlenme nedeniyle bölgeye bir süre su verilemedi. Borçka-Hopa kara yolu İçkale mevkisinde de dün akşam saatlerinde dere taşması sonucu yol ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, yollarda temizlik çalışması yaptı. Ulaşıma açılan yolda kontrollü ulaşım sağlanıyor. Kentte kıyı kesimlerde yağmur devam ederken, Şavşat Arpalı köyü yaylasında kar yağışı başladı.

RİZE'DE 3 EV TAHLİYE EDİLDİ

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi Şenyuva Mahallesi'nde 1 ev, merkeze bağlı Salarha beldesi Kasarcılar Mahallesi'nde ise 2 ev daha heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mehmet Terzi, şiddetli yağışlarla evinin etrafında kopmalar meydana geldiğini belirterek, "Dün saat 4,5 yağmur başladı. 5 saat aralıksız yağmur yağdı. Akıbetinde evin arka kısmında kütle dökülmeye başladı. Bütün mahallenin suları, aşağıya doğru akmaya başladı. Akşam 7,5 da hanımıma dedim; bu evde durulmaz. Dere gibi su geliyordu. Menfezleri açmaya çalışacaktım. Gittim baktım, açma şansım yoktu. Bu şekilde evde kalınmaz, çok tehlikeli. 16 Nisan'da AFAD'a dilekçe verdim. Burada çökme var, ev risk taşıyor diye. Burada bir önlem alınmasını istediğimi söyledim. Eğer burada 5 metre duvar olsaydı ne benim evime sıkıntı olacaktı ne de komşuma bir sıkıntı olacaktı. Evi akşam terk ettik. Yeğenime gidip, orada kaldık" dedi.