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Aktüel

Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 10:03:45 -
Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'deki Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Rize ile Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.


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