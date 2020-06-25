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Aktüel

Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:06:01 -
Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'deki Giresun,Trabzon,Rize ve Artvin için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun,Trabzon,Rize ve Artvin'in çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olabileceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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