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Aktüel Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Aktüel

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 22:04:36 -
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yarın öğlen yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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