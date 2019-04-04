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Doğu Karadeniz için çiftçilere Meteoroloji’den Nisan ayında don uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tarımla uğraşanlar Nisan ayında ilkbahar geç donları konusunda uyarılarak sürecin Mayıs başlarına kadar bile uzanabileceği belirtildi.

04 Nisan 2019 Perşembe 09:20
Doğu Karadeniz için çiftçilere Meteoroloji’den Nisan ayında don uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tarımla uğraşanlar Nisan ayında ilkbahar geç donları konusunda uyarılarak sürecin Mayıs başlarına kadar bile uzanabileceği belirtildi.


Meteoroloji Trabzon Bölge Müdürü Abdullah Ceylan, bölgede geçmiş yıllara göre verilere bakıldığında Nisan sonuna kadar ilkbahar geç donları diye tabir edilen soğuk dönemlerin yaşandığına dikkat çekerek bu konuda tarımla uğraşanlara cep telefonu aracılığıyla mesaj göndererek uyarıldığını söyledi.


İlkbahar geç donlarının Mayıs ayı başında da zaman zaman görüldüğüne dikkat çeken Ceylan, “Samsun-Hopa hattı tüm kıyı bölgesini incelediğimizde geçmiş yılların verilerine de baktığımızda aslında Nisan sonuna kadar bizim ilkbahar geç donları diye tabir ettiğimiz soğuk dönemlerin yaşandığı zamanlardır. Onun için biz halkımızı, çiftçilerimizi tarımla uğraşan kesimi mümkün olduğunca ilkbahar geç donları konusunda sık sık uyarıyoruz. Gerektiğinde cep telefonlarına bu konuda mesajlar gönderiyoruz önlem almaları için. Bölgemiz açısında bu tarih Nisanın sonuna hatta Mayısın başlarına kadar da uzayabiliyor” dedi.



Trabzon, Rize ve Giresun sahiline 2 yıldır kar yağmadı


Trabzon, Rize ve Giresun sahiline son iki yıldır kar yağmadığını da kaydeden Ceylan, “İklim bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlenen hava durumunun bir ortalamasıdır. Trabzon için de son iki yıl içerisinde şehir merkezindekar yağışının olmaması çok ekstrem bir durum anlamına gelmiyor. Çünkü bölgemiz içerisinde zaman zaman Sibirya kaynaklı soğuk hava kütlesinin tam olarak etkisini gösteremediği durumlarda ya da yüksek seviyede atmosferin üst katmanlarında sıcaklığın kar yağışına uygun seviyeye düşmemesi durumunda yağışlarımızı yağmur şeklinde alıyoruz. Bölgemizde çok nadir rastlanan bir durum değildir. Bölgemizde zaman zaman geçtiğimiz yıllarda da gözlediğimiz normal mevsim gereği yaşanan bir iklim özelliğidir. Endişe edilecek bir durum değildir. Bölgemizde zaman zaman yaşadığımız bir durumdur” diye konuştu.



Bölgede yarından itibaren güzel bir hava bekleniyor


Doğu Karadeniz Bölgesinde Cuma gününden Pazartesi Gününe kadar güzel bir hava beklediklerini kaydeden Ceylan, “Son birkaç gündür soğuk ve yağışlı bir havanın etkisindeydik. Önümüzdeki Cuma günüyle beraberyağış bölgemizde etkisini kaybediyor.Cuma, Cumartesi, Pazar günü güzel bir hava bekliyoruz. Sıcaklıklarda geçtiğimiz günlere nazaran biraz daha sıcak bir gün geçecek. Hafta sonumuz güzel geçecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 09:20
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