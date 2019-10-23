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Doğu Ekspresi'nden sonra bir tane daha! Bakan Turhan yeni ekspres için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Isparta-İzmir hattında Göller Ekspresi'nin 25 Ekim'de seferlere başlayacağını söyledi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:29
Doğu Ekspresi'nden sonra bir tane daha! Bakan Turhan yeni ekspres için tarih verdi

Doğu Ekspresi'nden sonra Göller Ekspresi hizmete giriyor. Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Göller Ekspresi yenilenen hattında ilk seferini 25 Ekim Cuma günü gerçekleştirecek. İlk sefer dolayısıyla Bakan Turhan'ın katılımıyla Isparta Gar'da cuma günü saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Isparta-İzmir arası çalışacak

Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

Seyahat süresi 8 saat 30 dakika

Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek.

Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.

Daha kaliteli, daha konforlu altyapı ve setleriyle hizmet vermeye başlayacak Göller Ekspresi'nin Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılaması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:29
  1. İzmir
  2. Isparta
  3. Denizli
  4. Burdur
  5. Aydın
  6. Doğu Ekspresi
  7. Göller Ekspresi

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